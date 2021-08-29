Происшествия
32 минуты назад
ДТП с участием мотоциклиста записала видеокамера
Авария произошла 27 августа.
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В пятницу ночью на улице Терешковой столкнулись автомобиль и мотоцикл. Происшествие попало на запись видеокамеры. ДТП произошло, когда водитель автомобиля «Деу Нексия» поворачивал в сторону заправки, а мотоциклист на «Ямахе» ехал прямо. Во время столкновения мотоцикл отбросило на несколько метров.
GOROD48 сообщал, что в ДТП пострадали 37-летний мотоциклист и его 24-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу.
GOROD48 сообщал, что в ДТП пострадали 37-летний мотоциклист и его 24-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу.
Очередной олень
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