Происшествия

32 минуты назад

ДТП с участием мотоциклиста записала видеокамера

2 587
#ДТП

Авария произошла 27 августа.

Загрузка плеера
В пятницу ночью на улице Терешковой столкнулись автомобиль и мотоцикл. Происшествие попало на запись видеокамеры. ДТП произошло, когда водитель автомобиля «Деу Нексия» поворачивал в сторону заправки, а мотоциклист на «Ямахе» ехал прямо. Во время столкновения мотоцикл отбросило на несколько метров.

GOROD48 сообщал, что в ДТП пострадали 37-летний мотоциклист и его 24-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу.
2 587
#ДТП

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Очередной олень

14 минут назад
на Дэу Нэксия
ответить

По

28 минут назад
На нехрии слепой что ли? А потом пишут, что во всём мотоциклисты виноваты!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке будут судить любителя оливкового масла
#кража #полиция
4
В Липецке будут судить любителя оливкового масла

59 минут назад

Происшествия
Столкновение на перекрестке попало на запись видеокамеры
#ДТП
3
Столкновение на перекрестке попало на запись видеокамеры

сегодня, 10:29

Происшествия
Мотоциклист попал в аварию на улице Терешковой
#ДТП. мотоцикл
9
Мотоциклист попал в аварию на улице Терешковой

сегодня, 10:10

Происшествия
У жителя Липецкой области изъяли более 2,5 килограмма наркотиков
#наркотики #полиция
4
У жителя Липецкой области изъяли более 2,5 килограмма наркотиков

сегодня, 08:49

Происшествия
В Липецке убили собаку, надев ей пластиковый пакет на голову
#жестокое обращение с животными
116
В Липецке убили собаку, надев ей пластиковый пакет на голову

вчера, 11:32

Происшествия
Завершено расследование дела о взрыве на заводе под Липецком
#взрыв #Сенцово
16
Завершено расследование дела о взрыве на заводе под Липецком

вчера, 10:48

Происшествия