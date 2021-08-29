Происшествия
сегодня, 10:10
Мотоциклист попал в аварию на улице Терешковой
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После столкновения с автомобилем мотоциклиста и его пассажирку отправили в больницу.
На улице Терешковой 27 августа в 23.40 столкнулись «Деу Нексия», под управленеим 30-летнего водителя и 37-летний мотоциклист на «Ямахе». В результате ДТП мотоциклист и его 24-летняя пассажирка с многочисленными повреждениями были госпитализированы. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ГИБДД по Липецкой области.
Фото: vk.com/myregion48
Фото: vk.com/myregion48
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Раздел ответов альтернативно одарённым
н-дя
Хоть немного
Гость
Всё Путем
Злой.
Я
опять Терешкова
мотоциклист