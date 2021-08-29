Происшествия

сегодня, 10:10

Мотоциклист попал в аварию на улице Терешковой

9 1044
#ДТП. мотоцикл
1
Мотоциклист попал в аварию на улице Терешковой

После столкновения с автомобилем мотоциклиста и его пассажирку отправили в больницу.

На улице Терешковой 27 августа в 23.40 столкнулись «Деу Нексия», под управленеим 30-летнего водителя и 37-летний мотоциклист на «Ямахе». В результате ДТП мотоциклист и его 24-летняя пассажирка с многочисленными повреждениями были госпитализированы. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ГИБДД по Липецкой области.

Фото: vk.com/myregion48
9 1044
#ДТП. мотоцикл
1

Комментарии (9)

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Раздел ответов альтернативно одарённым

11 минут назад
н-дя, 13 лет разницы это "дочка"? А ты у нас пэнсионерок предпочитаешь катать? :)))
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н-дя

31 минуту назад
Судя по возрасту,с дочкой видимо ехал))))
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Хоть немного

51 минуту назад
На улице поспокойнее станет!.
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Гость

57 минут назад
Ночью летают под 200, такое чувство что истребитель на взлёт идёт
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Всё Путем

59 минут назад
Долетался.
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Злой.

сегодня, 10:34
У людей не повреждения, а травмы. Грамотеи.
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Я

сегодня, 10:27
Ну ненадо мотоциклиста по городу ездить со скоростью.80-90 км,час
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опять Терешкова

сегодня, 10:18
Не умеют ни хрена ездить , а заруль садятся , понторезы*!!
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мотоциклист

сегодня, 10:18
* и хватит
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