Мотоциклист попал в аварию на улице Терешковой

После столкновения с автомобилем мотоциклиста и его пассажирку отправили в больницу.

На улице Терешковой 27 августа в 23.40 столкнулись «Деу Нексия», под управленеим 30-летнего водителя и 37-летний мотоциклист на «Ямахе». В результате ДТП мотоциклист и его 24-летняя пассажирка с многочисленными повреждениями были госпитализированы. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ГИБДД по Липецкой области.



Фото: vk.com/myregion48