Полицейские задержали грабителя, нападавшего на пожилых липчанок

23-летний парень срывал с них золотые украшения.

Сотрудники полиции раскрыли два ограбления пожилых женщин. По подозрению в грабежах задержан 23-летний парень.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, одно из преступлений было совершено днем 20 июля на улице Филипченко. Грабитель напал на 69-летнюю женщину сзади и сорвал с ее шеи цепочку с кулоном стоимостью около 20 тысяч рублей.



«В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за кражи 23-летнего жителя Липецка. Он дал признательные показания, оказалось, что цепочку и кулон липчанин сдал в ломбард», - рассказали в пресс-службе УМВД.



Полицейские выяснили, что задержанный совершил еще одного ограбление: напал на пенсионерку и сорвал золотые изделия. При допросе парень пояснил, что умышленно выбирал в качестве жертв женщин пенсионного возраста.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).



