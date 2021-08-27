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Полицейские задержали грабителя, нападавшего на пожилых липчанок

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#грабеж
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Полицейские задержали грабителя, нападавшего на пожилых липчанок

23-летний парень срывал с них золотые украшения. 

Сотрудники полиции раскрыли два ограбления пожилых женщин. По подозрению в грабежах задержан 23-летний парень.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, одно из преступлений было совершено днем 20 июля на улице Филипченко.  Грабитель  напал на 69-летнюю женщину сзади и сорвал с ее шеи цепочку с кулоном стоимостью около 20 тысяч рублей.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за кражи 23-летнего жителя Липецка. Он дал признательные показания, оказалось, что цепочку и кулон липчанин сдал в ломбард», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские выяснили, что задержанный совершил еще одного ограбление: напал на пенсионерку и сорвал золотые изделия. При допросе парень  пояснил, что умышленно выбирал в качестве жертв женщин пенсионного возраста. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

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#грабеж
4

Комментарии (2)

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Ну да

19 минут назад
НикНик, чушь не говори. Во-первых, на цепочке не написано, что она краденая, цена устроила-продал. Во-вторых, можно не говорить, что продаёшь, сказать-сдаю как залог, потом выкуплю, а позже просто не прийти. В обоих случаях ломбард не при чём.
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НикНик

39 минут назад
а почему бы ломбард за скупку краденного не привлечь? Или он с грабителем какой-то хитрый договор заключил? В любом случае это-скупка краденного.
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