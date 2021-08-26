Коронавирус
сегодня, 11:59
За сутки в Липецкой области выявили 216 случаев COVID-19, девять человек умерли
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Для сравнения: 26 августа 2020 года было выявлено 17 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 216 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 212 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 802 случая COVID-19, выздоровели 39 097 человек, умерли 1 357 человек.
В России за сутки выявлены 19 630 случаев COVID-19, выздоровел 19 661 человек, умерли — 820 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 824 540 случаев COVID-19, выздоровели 6 092 818 человек, умерли — 179 243 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 802 случая COVID-19, выздоровели 39 097 человек, умерли 1 357 человек.
В России за сутки выявлены 19 630 случаев COVID-19, выздоровел 19 661 человек, умерли — 820 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 824 540 случаев COVID-19, выздоровели 6 092 818 человек, умерли — 179 243 человека.
11 579
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Запудрили
кит
Доктор
Спасибо вакцинации??
$$$
кит
Для Василия
Заметили
Сколько
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