Коронавирус

сегодня, 11:59

За сутки в Липецкой области выявили 216 случаев COVID-19, девять человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 216 случаев COVID-19, девять человек умерли

Для сравнения: 26 августа 2020 года было выявлено 17 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 216 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 212 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 802 случая COVID-19, выздоровели 39 097 человек, умерли 1 357 человек.

В России за сутки выявлены 19 630 случаев COVID-19, выздоровел 19 661 человек, умерли — 820 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 824 540 случаев COVID-19, выздоровели 6 092 818 человек, умерли — 179 243 человека.
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#коронавирус

Комментарии (11)

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Запудрили

7 минут назад
российскому народу мозги ,Мясниковы ,Проценки ,Гинцбурги ,Мурашки и. д .
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кит

39 минут назад
Спутник V, кстати,признали в 70 странах мира!Ваш голос против них-смешон!Я не вакцинировался-не созрел,скажем ,живу за городом,на пенсии
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Доктор

41 минуту назад
А в авгане ковида нет.
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Спасибо вакцинации??

47 минут назад
Как только придумали колоть принудительно вакцины, сразу заметил стабильный рост смертности.
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$$$

52 минуты назад
Жижи наваренные как компот проходят испытания на людях. И че вы хотели ? Конечно организм и иммунитет погибает от этого зелья. Головой надо думать , а не идти на поводу начальников и чинуш.
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кит

53 минуты назад
Ковид-коварная болезнь !Вирус не думает сдаваться!С каждой волной увеличивается смертность,т.е. он набирает силу!Четвертая волна не заставит себя знать! Пример нешуточности-Стефанович,бывший муж Пугачевой!Сгорел за несколько дней!
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Для Василия

сегодня, 12:23
Какую статистику Вы хотите? Люди умирают в ковидных больницах,а причина смерти-сердце,тромб... Ковид бьет по всему организму. Через несколько дней от начала заболевания,нередко и сразу, анализы не показывают наличие ковида. Знаю семьи, где умерли люди, причина конечно не ковид, и даже некоторые шли на поправку....
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Заметили

сегодня, 12:23
люди ,вакционированных стало больше ,и умирать стало больше,всей правды нам не говорят !
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Сколько

сегодня, 12:21
среди умерших вакционированных не сообщают ?Это совершенно секретно !
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Опубликовать

сегодня, 12:09
Сегодня 9 человек... И так каждый день: по 7, 8, 9 умерших за сутки... Печальная, конечно, статистика!! Но что поделать?! Это - жизнь! Кто-то должен умирать , всем жить нельзя!
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