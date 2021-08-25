Общество

46 минут назад

На руках у липчан - 40 тысяч единиц оружия

1 255
#оружие #Росгвардия
На руках у липчан - 40 тысяч единиц оружия

Как соблюдают закон владельцы оружия – проверяли сотрудники Росгвардии

Специалисты лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии при содействии ОМОН провели в Липецке оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений законодательства в сфере оборота оружия.

Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Липецкой области, по местам жительства проверено 167 владельцев гражданского оружия. По результатам проверки за нарушения условий оборота оружия составлено 18 административных протоколов, изъято 9 единиц и добровольно сдано 14 единиц гражданского оружия. 
Также росгвардейцы проверили 7 частных охранных организаций на соблюдение обязательных требований действующего законодательства. Нарушений в ЧОПах не выявлено.

На данный момент в городе и области проживает более 29 тысяч владельцев, у которых на руках почти 40 тысяч единиц огнестрельного оружия.

1 255
#оружие #Росгвардия

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

42 минуты назад
На ногах ещё больше
ответить

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: смерть художника, сбитый ребенок и прожиточный минимум
#вечЁрка #художник #прожиточный минимум
Липецкая вечЁрка: смерть художника, сбитый ребенок и прожиточный минимум

сегодня, 20:21

Общество
Линейки 1 сентября пройдут в обычном режиме
#школа #1 сентября
15
Линейки 1 сентября пройдут в обычном режиме

сегодня, 17:49

Общество
Липецкие пенсионеры получат путинскую выплату в сентябре
#выплаты
58
Липецкие пенсионеры получат путинскую выплату в сентябре

сегодня, 15:26

Общество
Налоговики требуют банкротства фирмы, благоустраивавшей сквер у Комсомольского пруда
#благоустройство #банкротство
17
Налоговики требуют банкротства фирмы, благоустраивавшей сквер у Комсомольского пруда

сегодня, 15:07

Общество
Задержан липецкий лихач, не оплативший 185 штрафов на сумму 194 тысячи рублей
#штраф #ГИБДД
31
Задержан липецкий лихач, не оплативший 185 штрафов на сумму 194 тысячи рублей

сегодня, 12:33

Общество
Дорогу на Манеже обновят за счет экономии на других ремонтах
#дорога #ремонт
7
Дорогу на Манеже обновят за счет экономии на других ремонтах

сегодня, 12:14

Общество