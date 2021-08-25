На руках у липчан - 40 тысяч единиц оружия

Как соблюдают закон владельцы оружия – проверяли сотрудники Росгвардии

Специалисты лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии при содействии ОМОН провели в Липецке оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений законодательства в сфере оборота оружия.



Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Липецкой области, по местам жительства проверено 167 владельцев гражданского оружия. По результатам проверки за нарушения условий оборота оружия составлено 18 административных протоколов, изъято 9 единиц и добровольно сдано 14 единиц гражданского оружия.

Также росгвардейцы проверили 7 частных охранных организаций на соблюдение обязательных требований действующего законодательства. Нарушений в ЧОПах не выявлено.



На данный момент в городе и области проживает более 29 тысяч владельцев, у которых на руках почти 40 тысяч единиц огнестрельного оружия.



