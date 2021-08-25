НЛМК Live

28 минут назад

«Стальное дерево» поможет юным мотобайкерам

136
#Стальное дерево #мотоспорт
1
«Стальное дерево» поможет юным мотобайкерам

В Липецке рассчитывают увеличить число юных любителей мотоспорта благодаря новому проекту грантовой программы «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК».  

Липчанин Виталий Ефимов в этом году принял участие в конкурсе и выиграл грант. Его инициатива поможет создать комфортные и безопасные условия для обучения юных поклонников мотоспорта практическим навыкам вождения. На средства гранта для городского мотоклуба приобрели два детских мотобайка и комплекты защитного снаряжения.  Кроме этого привели в порядок трассу для учебных тренировок.  

Благодаря финансовой поддержке фонда липецких подростков от 8 до 16 лет будут обучать основам устройства мотоциклетной техники начального уровня. Для них также организуют занятия по общей физической подготовке, научат работать в команде.  

На практических занятиях ребята освоят навыки безопасного вождения.  Итоги обучения оценят представители федерации мотоциклетного спорта на заключительных открытых уроках.  Юных байкеров ждут контрольные заезды на время и выполнение спортивных элементов на мотоциклах. Успешно завершившим обучение участникам проекта вручат грамоты, подтверждающие освоение первичных навыков вождения мотоциклетной техники. 

«Проект «Стального дерева» - это прежде всего поддержка здорового образа жизни.  Мы хотим повысить интерес подростков к техническим видам спорта. И что немаловажно - грамотное обучение правилам езды на мотоциклах значительно сократит количество ДТП, травматизма и смертности среди молодежи. В клубе мальчишек и даже девчонок научат ремонтировать и обслуживать мототехнику, что повысит их техническую грамотность. Надеемся, что теперь у подростков появится больше стимулов для занятий любимым спортом», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. 

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей.  

Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае. 
136
#Стальное дерево #мотоспорт
1

Еще в рубрике

Фонд «Милосердие» помог хоккейной команде особенных детей
#фонд «Милосердие» #хоккей
Фонд «Милосердие» помог хоккейной команде особенных детей

23.08.2021 12:52

НЛМК Live
Группа НЛМК выбирает лучшие стартапы в области транспорта
#стартапы
Группа НЛМК выбирает лучшие стартапы в области транспорта

19.08.2021 12:21

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» передал школе №33 современные ноутбуки
#ноутбуки #Милосердие
Фонд «Милосердие» передал школе №33 современные ноутбуки

18.08.2021 09:30

НЛМК Live
Термисты НЛМК первыми в России прошли независимую оценку квалификаций
#термисты
Термисты НЛМК первыми в России прошли независимую оценку квалификаций

17.08.2021 14:40

НЛМК Live
«Стальное дерево» помогло оборудовать пляж для сельских жителей
#стальное дерево
«Стальное дерево» помогло оборудовать пляж для сельских жителей

17.08.2021 09:44

НЛМК Live
НЛМК продолжает ремонтные работы в одном из сталеплавильных цехов
#ремонтные работы
НЛМК продолжает ремонтные работы в одном из сталеплавильных цехов

16.08.2021 20:02

НЛМК Live