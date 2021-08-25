28 минут назад
«Стальное дерево» поможет юным мотобайкерам
В Липецке рассчитывают увеличить число юных любителей мотоспорта благодаря новому проекту грантовой программы «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК».
Благодаря финансовой поддержке фонда липецких подростков от 8 до 16 лет будут обучать основам устройства мотоциклетной техники начального уровня. Для них также организуют занятия по общей физической подготовке, научат работать в команде.
На практических занятиях ребята освоят навыки безопасного вождения. Итоги обучения оценят представители федерации мотоциклетного спорта на заключительных открытых уроках. Юных байкеров ждут контрольные заезды на время и выполнение спортивных элементов на мотоциклах. Успешно завершившим обучение участникам проекта вручат грамоты, подтверждающие освоение первичных навыков вождения мотоциклетной техники.
«Проект «Стального дерева» - это прежде всего поддержка здорового образа жизни. Мы хотим повысить интерес подростков к техническим видам спорта. И что немаловажно - грамотное обучение правилам езды на мотоциклах значительно сократит количество ДТП, травматизма и смертности среди молодежи. В клубе мальчишек и даже девчонок научат ремонтировать и обслуживать мототехнику, что повысит их техническую грамотность. Надеемся, что теперь у подростков появится больше стимулов для занятий любимым спортом», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.
Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей.
Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.