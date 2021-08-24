Ливневки отремонтируют по жалобам липчан

Горожане пожаловались вице-мэру Липецка Константину Вострикову на состояние ливневой канализации на двух участках. Проведено их обследования и обозначен срок решения проблем.

Сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства провели обследование второстепенной дороги в районе дома №21А на улице 9-й микрорайон. Местная жительница жаловалась в мэрию, что во время сильных дождей ее подтапливает.- По итогам осмотра принято решение – водоотводной канал, который заилился, прочистят и восстановят. Работы планируют выполнить осенью. Кроме того, специалисты разработают проект на капитальный ремонт данного проезда, но сроки выполнения ремонтных работ будут известны после составления сметного расчета и выделения финансирования на их проведение, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.Жители улицы 40 лет Советской Армии жаловались, что во время сильных дождей дома частного сектора, расположенного здесь, подтапливает. Департамент дорожного хозяйства принял решение проработать вопрос прочистки и замены водопропускной трубы на участке от улицы Неделина до территории дома №85 на улице Фрунзе.- Кроме того, с застройщиком достигнута договоренность о прочистке водоотводной канавы, расположенной на территории дома. Также в 2023 году планируется провести капитальный ремонт ливневой канализации вместе с капитальным ремонтом улицы Фрунзе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - рассказали о планах в мэрии.Вместе с этим в Липецке начали восстанавливать колодцы ливневой канализации. Подрядная организация ООО «Строительная компания Липецк», выигравшая торги на восстановление дождеприемных и смотровых колодцев, которые ещё в 2000-х годах были «закатаны» в асфальт, приступила к работам. Их начали с шурфления дорожного полотна по улице 9-й микрорайон и прилегающих к нему грунтовых территорий.- Это самый трудоемкий вид работ, несмотря на то, что специалисты проводили инженерное обследование, поднимали архивы, чтобы найти места, где люки и сети ливневок по каким-то причинам были заасфальтированы или засыпаны, не всегда удается найти их с первого раза, - сообщили в мэрии со ссылкой на представителя подрядчика.Так, пока специалистам удалось обнаружить два колодца. Всего же, согласно техническому заданию, рабочим предстоит «освободить» от асфальта, а также привести в нормативное состояние более 50 дождеприемных и смотровых колодцев в разных районах города. В том числе, отрегулировать их положение, чтобы нивелировать перепады высот между ними и проезжей частью. Кроме того, в случае необходимости по завершении работ подрядчик должен будет восстановить нарушенное благоустройство.