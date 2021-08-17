Липецкое кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю спиртным

У предприятия общепита не было лицензии на оборот алкогольной продукции.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления потребительского рынка и оштрафовал ООО «Буфет» на 1 500 000 рублей. Причиной для взыскания стали нарушения, которые выявили во время проверки 18 июня, ее проводили вместе с прокуратурой. Проверяющие установили, что в кафе без лицензии поили гостей спиртным.Решение арбитражного суда пока не вступило в силу. Представители общепита могут его обжаловать.