Общество

сегодня, 07:37

Липецкое кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю спиртным

2 945
#штраф #алкоголь #торговля
Липецкое кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю спиртным

У предприятия общепита не было лицензии на оборот алкогольной продукции.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления потребительского рынка и оштрафовал ООО «Буфет» на 1 500 000 рублей. Причиной для взыскания стали нарушения, которые выявили во время проверки 18 июня, ее проводили вместе с прокуратурой. Проверяющие установили, что в кафе без лицензии поили гостей спиртным.



Решение арбитражного суда пока не вступило в силу. Представители общепита могут его обжаловать.

2 945
#штраф #алкоголь #торговля

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бакэ

1 минуту назад
А капитан ниче такая
ответить

Ну все

19 минут назад
Теперь закроются, борщ вкусный там был
ответить

Еще в рубрике

Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкие туристы опозорились в Новороссийске
#хамство
72
Липецкие туристы опозорились в Новороссийске

вчера, 21:54

Общество
На Яблочный Спас россиянам рекомендуют ехать в Лебедянь
#яблочный спас #Лебедянь
8
На Яблочный Спас россиянам рекомендуют ехать в Лебедянь

вчера, 21:39

Общество
Липецкая вечЁрка: задержан убийца 18-летней девушки, массовое ДТП и какие дороги отремонтируют в 202...
#вечЁрка #убийство #ДТП
2
Липецкая вечЁрка: задержан убийца 18-летней девушки, массовое ДТП и какие дороги отремонтируют в 202...

вчера, 20:21

Общество
С 17 августа движение по улице Советской будет затруднено
#дорожное движение
4
С 17 августа движение по улице Советской будет затруднено

вчера, 18:51

Общество
Старое пианино испытало состояние полета
#подарки
11
Старое пианино испытало состояние полета

вчера, 18:38

Общество