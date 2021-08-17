Общество
сегодня, 07:37
Липецкое кафе оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю спиртным
У предприятия общепита не было лицензии на оборот алкогольной продукции.
Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления потребительского рынка и оштрафовал ООО «Буфет» на 1 500 000 рублей. Причиной для взыскания стали нарушения, которые выявили во время проверки 18 июня, ее проводили вместе с прокуратурой. Проверяющие установили, что в кафе без лицензии поили гостей спиртным.
Решение арбитражного суда пока не вступило в силу. Представители общепита могут его обжаловать.
Решение арбитражного суда пока не вступило в силу. Представители общепита могут его обжаловать.
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