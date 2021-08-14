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сегодня, 13:48

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за массовой гибели оленей

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Власти Таймырского муниципального района Красноярского края ввели режим ЧС на территории, где в реке Хатанга ранее были обнаружены порядка 1,2 тыс. туш погибших диких северных оленей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Информация о гибели животных поступила в полицию от природоохранного инспектора. Погибшие дикие северные олени были им обнаружены в пяти километрах от села Хатанга вниз по течению одноименной реки. По оценке полицейских, погибло 56 животных. У двоих из них, взрослых особей, нашли огнестрельные ранения. Остальную массу погибших зверей составили телята. По предположению правоохранителей, они в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, их тела прибило к берегу. На их тушах повреждений не нашли.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Проверку по данному факту начала прокуратура, она даст оценку взаимосвязи незаконной охоты и гибели животных. Также будет проведено исследование на предмет наличия у них опасных болезней.
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