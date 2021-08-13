Перевернули яхту и чуть не утонули: «Стальная команда» из Липецка выиграла Кубок России

Путь к трофею для наших парусников оказался полон приключений.





Экипаж яхты «Steel Team» (Стальная команда) стал победителем Кубка России по парусному спорту в классе «Микро».Решающий второй этап прошёл в Рыбинске, где липчанам для общей победы «кровь из носу» требовалось попасть в призёры.До этого в мае прошёл полный приключений этап в Липецке, где при холодном порывистом ветре до 20 метров в секунду у нескольких яхт рвались паруса и ломались мачты. Не повезло и «Steel Team» - в первой же гонке вышел из строя руль и лодка перевернулась. К счастью весь экипаж в составе Владимира Баженова, Андрея Бабушкина и Андрея Кузьмина неплохо умеет плавать (плавание входит в обязательную подготовку спорстменов-парусников), помогли спасательные жилеты – вскоре яхтсмены оказались в безопасности на берегу. Затем липчане ремонтировали руль, а за это время прошли две гонки и конкуренты ушли вперёд по набранным очкам. Зато починившись, «Steel Team» была уже неудержима: выиграв несколько гонок липчане по сумме домашнего этапа заняли призовое 3-е место. Успех нужно было развить в Рыбинске…В акватории Рыбинского водохранилища погода тоже преподнесла спортсменам неприятный сюрприз – проливной долждь и порывы ветра до 17 метров в секунду не щадили яхты. Тем не менее, липчане взяли с места в карьер и выиграли четыре (!) первые гонки, однако затем проблемы начались и у них.- Уровень воды в водохранилище упал на 1,5 м6етра, рассказал GOROD48 шкотовый Андрей Бабушкин, - Из-за этого яхта налетела на необозначенную на карте мель и получила серьёзное повреждение – сломался киль. Восстановить киль возможности не было, приняли решение выступать, как есть.На сломанной яхте шкипер Владимир Баженов и оба его шкотовых начали показывать результаты чуть хуже, но, тем не менее, дважды финишировали вторыми, а еще приходили к финишу 4-ми и в худшей гонке – 9-ми.По итогам рыбинского этапа наша команда заняла 2-е место. Пропустив вперёд главных конкурентов их яхты «Витамин» (Москва). Но по сумме обоих этапов – липецкого и рыбинского обладателями Кубка России-2021 стали именно липчане, а москвичи отстали от нашей команды всего на 1 бал. За победу экипаж «Стальной команды» получил медали и кубки, а вот яхту теперь придется ремонтировать.По словам Бабушкина, в специализированных мастерских Москвы ремонт киля обошёлся бы тысяч в 70, но липчанам он встанет примерно в 3-4 тысячи, которые уйдут на покупку материала, а саму работу яхтсмены сделают сами – парни они рукастые. Ремонт займет примерно полторы недели, и липчане ещё надеются завершить сезон выступлением в сентябре в открытом чемпионате Московской области.До своего успеха в Кубке России «Steel Team» выступила и в чемпионате страны в Казани, по итогам которого заняла 3-е место.«Стальная команда» становилась чемпионом России в 2019 году, ещё четырежды попадала в призёры. Четыре раза выигрывала Кубок России. На международном уровне в её активе победы в Кубке Европы в 2012 и 2014 гг., а также две «бронзы» в чемпионатах мира в 2018 и 2019 гг.