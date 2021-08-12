Спорт

49 минут назад

«Металлург» взял в аренду защитника у московского «Торпедо»

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#Футбол #«Металлург» #ФНЛ #Редькович
«Металлург» взял в аренду защитника у московского «Торпедо»

Новобранец считает, что липчане достойны большего, чем борьба за выживание. 

Липецкий «Металлург» сделал новое приобретение, взяв в аренду у столичного «Торпедо» 23-летнего защитника Дмитрия Редьковича.

Редькович приехал в Липецк только вчера и всего за день успел пройти медобследование в областном физкультурном диспансере, заселиться на базу в «Парус», потренироваться с новыми партнёрами, провести переговоры с «Металлургом» и подписать личный контракт. 

Как стало известно GOROD48 аренда игрока рассчитана до конца текущего сезона, но у торпедовцев есть право в случае проблем с составом отозвать футболиста обратно во время зимней паузы в чемпионате. Правда, в этом случае «Торпедо» заплатит «Металлургу» компенсацию. 

Дмитрий Редькович – воспитанник Академии «Чертаново». По ходу прошлого сезона он перешёл из «Чертаново» в «Торпедо», и в общей сложности в составах обоих клубов провёл в ФНЛ-202/21 23 игры, в том числе 21 – в стартовом составе.

- Я не согласен, что «Металлург» будет в этом сезоне бороться за выживание, - поделился с GOROD48 Редькович своими первыми впечатлениями от команды, - Слежу за игрой липчан уже несколько недель – с тех пор, как у меня возник вариант с «Металлургом». Думаю, команде вполне по силам закрепиться в середине турнирной таблицы. 

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Первая тренировка Редькова в «Металлурге»

В клубе отметили, что Редькович отличается цепкостью в обороне и хорошим навыком отбора мяча – эти качества сейчас особенно требуются «Металлургу», ведь в 5-ти стартовых туров наша оборона показала худший результат в ФНЛ – 14 пропущенных мячей. Новобранец уже внесён в заявку «Металлурга», что даёт ему право сыграть за «сталеваров» уже в ближайшем матче в субботу 14 августа в Набережных Челнах с «КАМАЗом».

Скоро в заявке «Металлурга» появится и габаритный нападающий «Строгино» Степан Костюков (11.01.1999, 191 см, 88 кг). По нашей информации, клуб и игрок заключили контракт на год. 

После 5-ти туров «Металлург» идёт на 15-м место в ФНЛ, оторвавшись на две строчки от зоны вылета. 

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Новая форма торпедовцу к лицу


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#Футбол #«Металлург» #ФНЛ #Редькович

Комментарии (2)

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Горожанин

14 минут назад
Alex, в Италии и Хорватии)))))
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Alex

25 минут назад
А где обещанные, Итальянец и Хорват??
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