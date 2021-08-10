Почти пять тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 42 125 случаев новой коронавирусной инфекции, 35 902 человека выздоровели, в том числе 232 человека за последние сутки, 4 986 — лечатся, 1 237 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 230 человек.

В больницах сегодня находятся 830 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 156 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 238 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 149, на втором Елец — 37, на третьем Долгоруковский район — 12. В Задонском районе — 7, в Добровском районе — 6, в Усманском районе — 5, в Хлевенском, Данковском и Тербунском районах — по 4, в Лев-Толстовском и Липецком районах — по 3, в Елецком районе — 2, в Грязинском и Становлянском районах — по одному заболевшему.