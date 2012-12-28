Все новости
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Происшествия
Отец отсудил у дочери машину
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
При минус 18 градусах на площади Героев укладывают облицовку мемориала
Общество
Режим «Воздушной опасности» действовал в Липецкой области с 23 декабря
Происшествия
«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
Общество
Сегодня в Липецке: итоговый бюджет города, как заставить работодателя выплатить годовую премию
Общество
Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Лучшие профессионалы НЛМК получили награды
НЛМК Live
Грузовик «Скания» сгорел в Лебедянском районе
Происшествия
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
Обокрала проездом: полицейские задержали женщину за криминал на АЗС
Происшествия
Снова красный уровень
Происшествия
Происшествия
513
39 минут назад

Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника

Сокольцы рассказывают о скачке до 370 вольт. Энергетики определяют причину сбоя.

Жители Сокола сообщает о выходе бытовой техники из строя ночью 24 декабря.

«Ночью на улице Баумана был скачок напряжения до 370 в. У нас дома и у соседей сгорели холодильники, электрокотлы, микроволновки и другие электронной приборы», — рассказал GOROD48 один из пострадавших.

А так описано случившееся в соцсетях:

«Скачок напряжения. Ночью на Баумана сказанула до 370 в. Прощай котëл и холодильник с микроволновкой. Блин, то 160 в, то 370 в…».

В причинах случившегося уже разбираются энергетики.

— Компания «НовитЭн» направит запрос в ПАО «Россети Центр». В случае подтверждения от сетевой организации, что причиной повреждения техники стал сбой электроснабжения, собственникам техники будет возмещен материальный ущерб, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ООО «НовитЭн».

Для получения компенсации, как рассказали в пресс-службе, необходимо подать соответствующее заявление. Его форму можно найти на сайте компании в разделе «Населению» — «Качество электрической энергии».
скачок напряжения
