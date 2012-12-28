Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника

Сокольцы рассказывают о скачке до 370 вольт. Энергетики определяют причину сбоя.

Жители Сокола сообщает о выходе бытовой техники из строя ночью 24 декабря.«Ночью на улице Баумана был скачок напряжения до 370 в. У нас дома и у соседей сгорели холодильники, электрокотлы, микроволновки и другие электронной приборы», — рассказал GOROD48 один из пострадавших.А так описано случившееся в соцсетях:«Скачок напряжения. Ночью на Баумана сказанула до 370 в. Прощай котëл и холодильник с микроволновкой. Блин, то 160 в, то 370 в…».В причинах случившегося уже разбираются энергетики.— Компания «НовитЭн» направит запрос в ПАО «Россети Центр». В случае подтверждения от сетевой организации, что причиной повреждения техники стал сбой электроснабжения, собственникам техники будет возмещен материальный ущерб, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ООО «НовитЭн».Для получения компенсации, как рассказали в пресс-службе, необходимо подать соответствующее заявление. Его форму можно найти на сайте компании в разделе «Населению» — «Качество электрической энергии».