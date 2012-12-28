«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».

Глава Липецка Роман Ченцов провёл прямую линию, ответив на десятки вопросов ведущей и горожан.



За неделю до прямой линии с мэром Липецка Романом Ченцовым её организаторы получили более 300 обращений горожан. Понятно, что ответить на все вопросы за полтора часа было невозможно, но мэр пообещал, что ни одно из них не останется без внимания и администрация города обязательно каждое возьмёт в работу.На вопросы ведущей и липчан Роман Ченцов отвечал в новой, 58-й школе на 1225 мест, которая открылась 1 сентября этого года в микрорайоне «Елецкий». Поэтому разговор с мэром начался с темы образования. Глава города назвал эту сферу стратегической, от которой зависит начало осознанной жизни детей. Ещё одним важным событием уходящего года он назвал открытие в другой части Липецка, в микрорайоне «Взлётном», самой большой в регионе школы на 1500 мест. Однако городу как воздух нужны минимум ещё две школы — в «Университетском» и «Европейском». Когда их построят?Роман Ченцов честно сказал, что ни сегодня, ни завтра. Однако мэрия заканчивает проектирование школ, и как только будут одобрены все сметы, можно будет обращаться в федеральный центр для включения строительства в ту или иную программу с соответствующим финансированием, ведь это масштабные и дорогостоящие проекты. Пока же мэрия нацелена максимально использовать программу Минпросвещения РФ, которая позволяет капитально ремонтировать старые школы. В этом году в Липецке обновлены пять школ, в следующем отремонтируют ещё 15. Также в этом году впервые капитально обновили детский сад №66. В 2026 году реконструкция ждёт ещё три детсада.«Елецкий» — новый микрорайон. А что в нём с парковками?Глава города признал проблему: вечером в «Елецком» трудно припарковать машину. Однако в ноябре жители района получили более 200 новых парковочных мест. «Будем продолжать такую работу в других новых микрорайонах». А в «Елецком» в следующем году между домами №5 и №7 по улице Елецкое шоссе появится новая общественная зона. «Всем нужны уют и комфорт». Роман Ченцов упомянул и о другой решённой в «Елецком» проблеме — продлении автобусных маршрутов к той же новой 58-й школе и поликлинике.— Мы получили много благодарностей от жителей «Елецкого» за всё и передаём их вам, — сказала ведущая.Роман Ченцов, кстати, заговорил о возможном запуске автобусов по улице Папина, о чём липчане постоянно просят мэрию и горсовет. Это случится при условии одобрения проекта всеми заинтересованными в безопасности дорожного движения ведомствами. Также не обошлось без вопроса о модернизации трамвайного сообщения. Глава города упомянул о том, что в сентябре от 9-го микрорайона на левый берег реки Воронеж через Октябрьский мост пошёл трамвай №1к, а оттуда, от остановки «Улица Чехова», к шестой доменной печи поехали трамваи 15-го маршрута. Однако концессионер, компания «Мовиста», из-за удорожания работ и проблем с привлечением заёмных средств продлил срок реализации проекта на два года, до декабря 2027-го. Роман Ченцов выразил надежду, что уже в следующем году будет восстановлено движение трамваев от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка и по улицам Металлургов и Краснозаводской до улицы 9 Мая.Глава города рассказал о сложностях составления городского бюджета на 2026 год, выразив надежду, что в следующем году муниципалитет получит более 9 млрд рублей собственных доходов. Вместе с трансфертами из областного и федерального бюджетов это позволит решать все текущие задачи развития города.Говоря о состоянии дорог, ведущая сказала, что в начале этого года по нацпроекту в Липецке должны были привести в порядок 11 дорог, а мэр заметил, что этот план с помощью правительства области перевыполнен — дороги обновлены на более чем 40 улицах. «Важно, что мы дошли до окраин. Мы отсыпали 14 улиц частного сектора щебнем. Это важно — там живут и строятся наши люди». В 2026 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке обновят 15 участков улично-дорожной сети. Ремонт увидят улицы Сокола, Опытной, Сырского Рудника.Отвечая на обращения жителей Новолипецка, глава города заявил о грядущем ремонте улицы Адмирала Макарова. Также в ходе прямого эфира жители домов №2 и №2а по улице Липовской пожаловались на ямы во дворе. Мэр отметил, что ямочный ремонт уже выполнен.В этом году в Липецке капитально отремонтировали два подземных перехода — на Петровском спуске и на площади Металлургов, реконструировали мосты на улицах Первомайской, Студеновской, Октябрьской, Плехановском спуске (на нём к началу января смонтируют чугунные ограждения), построили пешеходный мост на улице 40 лет Октября. В планах на 2026 год — демонтаж аварийного пешеходного моста над железной дорогой на улице Гайдара и строительство нового. «Очень хотим выполнить все работы за год».Отдельный блок вопросов касался темы ЖКХ. Липчан волнует работа управляющих компаний. Мэр ответил, что их количество по итогам года сократилось со 118 до 90. «И их количество будет сокращаться за счёт недобросовестных компаний». Мэра радует и другое: 12 УК добровольно взяли на себя содержание 87 домов, оставшихся без управления. Постепенно решается ещё одна наболевшая проблема: восстановление энергетиками благоустройства на местах работ. По словам Романа Ченцова, лучше стала в этом плане обратная связь мэрии с «Россетями» и «РВК-Липецк». А вот за «РИР-Энерго» по-прежнему остаются «хвосты». На счету этой компании — 244 зависших объекта благоустройства. Чтобы побудить энергетиков скорее наводить порядок на местах работ, мэрия изменила регламент: вместо 60 суток на это теперь даётся 10. С начала года ресурсным компаниям вынесено 1700 предписаний по поводу затянувшегося благоустройства. Виновных уже оштрафовали более чем на 7 млн рублей. «Нам важно, чтобы энергетики держали слово».Ремонты энергетиков мэрия старается синхронизировать с ремонтами дорог. Но это не всегда возможно. Роман Ченцов сказал, что порой приходится вскрывать свежий асфальт, чтобы залатать очередную прохудившуюся трубу. В 2026 году в зоне ответственности МУП «Липецктеплосеть» будут заменены 11 километров сетей, модернизирована котельная на Соколе.Мэр признал, что темпы сноса сухостоя пока ещё превышают темпы посадки новых деревьев. Но что делать: убрать мёртвые деревья — это устранить опасность для горожан и их имущества. В этом году в Липецке снесли 3700 засохших деревьев и опилили ещё более двух тысяч. Параллельно городская администрация ищет возможность приобретения саженцев в питомниках за пределами города. «Держим в голове цифру 3000. Без озеленения город непригоден для жизни».Также город лишён уюта без должного уличного освещения. Роман Ченцов посетовал на обилие старых натриевых ламп накаливания. Но есть программа их постепенной замены на светодиодные светильники — они мощнее и в то же время экономичнее. В городе заново осветили улицы Катукова, Московскую, Папина.— Это наша работа. Мы делаем её силами нашего «Липецкгорсвета». Важно заходить с новым освещением во дворы. Это запросы жителей и мой приоритет.Липчане хорошо откликнулись на начавшуюся в 2024 году программу комплексного благоустройства микрорайонов. Мэрия убивает сразу несколько зайцев: асфальтирует дороги и тротуары, опиливает сухостой, улучшает освещение дворов. Программа таких ремонтов на 2026 год ещё не составлена полностью, но Роман Ченцов пообещал жителям старых 11-го и 12-го микрорайонов, что возьмёт их в работу. Также мэр сообщил хорошую новость жителям СНТ (их, оказывается, 51 на городских окраинах). «Все СНТ попали в план газификации. Работы были запланированы на 2027 год, но мы сдвинули их на 2026-й». Также в СНТ, где все удобства зависят от бесперебойной работы электросетей, будут продолжать строить новые распределительные подстанции.В Липецке стало больше малогабаритных коммунальных машин и иной уборочной техники. Благодаря губернатору за последние три года для МБУ «Управление благоустройства Липецка» приобретены 54 новые машины. В этом году мэрия отказалась от обработки центра города пескосоляной смесью в пользу технической соли и сухого реагента. «Это казалось дороже, но когда всё просчитали, то поняли, что это экономически выгоднее».Не обошлось без вопросов о новом месте притяжения молодёжи — парке аттракционов. «Петропарк» начнёт работу в следующем году. Ответил мэр и на вопрос о граффити. Сначала он был против передачи некоторых локаций уличным художникам, но, увидев новые муралы на улицах Адмирала Макарова и Водопьянова, стаю краснокнижных птиц на подпорной стене в районе Городища, стал сторонником такого стрит-арта.В конце прямой линии мэру предложили ответить на серию блиц-вопросов.— «Решать!»— «Контроль».— «Осторожность. Это защита от неправильных решений».На вопрос: «Какое слово лучше всего описывает Липецк сегодня?» — мэр ответил: «Надежда». Надежда на то, чтобы город процветал, чтобы из него не уезжали люди. «Жители — вот что у нас самое дорогое и самое важное».— «Целеустремлённость, важность этого слова. Мне это важно, я люблю свою работу. Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг». В свою очередь, Роман Ченцов больше всего ценит в людях порядочность.