«Уже сутки нет воды!»

В высотке на проспекте Победы воду отключили на время ремонта, но после его завершения краны остаются сухими. «РВК-Липецк» видит проблему в работе повысительных насосов, установленных в многоэтажке.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №101 по проспекту Победы. С их слов, в высотке нет воды уже сутки — утром 24 декабря «РВК-Липецк» отключил ее на время планового ремонта, но после его завершения во все другие отключенные дома воду подали, а в дом №101 — нет.— «РВК-Липецк» воду в дом подал, — опровергли мнение жильцов в пресс-службе «РВК-Липецк». — Вероятно, проблема заключается в работе повысительных насосов, установленных в многоэтажке. Их обслуживает управляющая компания.GOROD48 попытался связаться с обслуживающей дом УК «Аист» — но по указанному на сайте компании телефону работает автоответчик, который сообщает «Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются» и потом включает известную песню американского музыканта Бобби Макферрина «Don't Worry, Be Happy». Видимо, слова «Не переживай, будь счастлив» должны утешить жильцов дома, которые уже сутки без воды.