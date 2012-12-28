«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
«Уже сутки нет воды!»
В высотке на проспекте Победы воду отключили на время ремонта, но после его завершения краны остаются сухими. «РВК-Липецк» видит проблему в работе повысительных насосов, установленных в многоэтажке.
— «РВК-Липецк» воду в дом подал, — опровергли мнение жильцов в пресс-службе «РВК-Липецк». — Вероятно, проблема заключается в работе повысительных насосов, установленных в многоэтажке. Их обслуживает управляющая компания.
GOROD48 попытался связаться с обслуживающей дом УК «Аист» — но по указанному на сайте компании телефону работает автоответчик, который сообщает «Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются» и потом включает известную песню американского музыканта Бобби Макферрина «Don't Worry, Be Happy». Видимо, слова «Не переживай, будь счастлив» должны утешить жильцов дома, которые уже сутки без воды.
