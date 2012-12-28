Все новости
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
В Липецкой области метель и до +1
Погода в Липецке
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Охранника оштрафовали за две экстремистские татуировки
Происшествия
«Потому что у меня велосипеда не было»: отрабатывать украденное придётся 200 часов
Происшествия
Наука проиграть
Спорт
Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета
Общество
На границе региона — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Олимпийская чемпионка вручила медаль липецкой девушке, сестре футболиста «Зенита»
Спорт
За удар в спину — полтора года колонии
Происшествия
Погода в Липецке
503
сегодня, 17:12
3

В Липецкой области метель и до +1

Температура воздуха снова поднимется выше нормы.

В ближайшие трое суток через территорию Центрального Черноземного региона (и Липецкой области в частности) будет перемещаться глубокая ложбина североатлантического циклона с атмосферным фронтом, ожидаются снегопады разной интенсивности. 26 декабря усилится западный ветер — до 17 м/сек, местами ожидается метель. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря в Липецкой области облачно, снег, днем местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8 градусов, днем — от -4 до +1 градусов. 

В Липецке облачно, снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.

День 26 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 28 градусов мороза.

потепление
метель
0
0
1
2
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Аспирант
55 минут назад
Опяяяяяяять метеееееель… И мается былое в темнотеееееее……
Ответить
Лена
сегодня, 17:35
Рина, а как связан придуманный людьми какой-то новый год и снегопад? Значит, природа никому ничего не должна.
Ответить
Рина
сегодня, 17:22
Так и должно быть, ведь скоро канун Нового года, а земля еще обнажена.
Ответить
