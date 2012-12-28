В Липецкой области метель и до +1

Температура воздуха снова поднимется выше нормы.

В ближайшие трое суток через территорию Центрального Черноземного региона (и Липецкой области в частности) будет перемещаться глубокая ложбина североатлантического циклона с атмосферным фронтом, ожидаются снегопады разной интенсивности. 26 декабря усилится западный ветер — до 17 м/сек, местами ожидается метель.Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря в Липецкой области облачно, снег, днем местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8 градусов, днем — от -4 до +1 градусов.В Липецке облачно, снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.День 26 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 28 градусов мороза.