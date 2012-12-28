Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Липчанка торговала контрафактными сигаретами: у неё конфисковали «Киа»
Происшествия
Читать все
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
«Айфон купи»: 20-летний липчанин перевёл продавцу-мошеннику 170 долларов
Происшествия
Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Бензин снова подешевел в Липецкой области
Экономика
Летучие мыши продолжают залетать в квартиры липчан
Общество
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Пьяный водитель без прав и страхового полиса хотел откупиться взяткой в 50 000 рублей
Происшествия
Читать все
Экономика
101
28 минут назад
2

Бензин снова подешевел в Липецкой области

Небольшое падение, остановка и снова падение — цены на бензин снизились в Липецкой области. 

После короткой остановки цены на бензин снова немного снизились по данным статистического наблюдения. При том, продолжил дорожать бензин премиальной марки — его стоимость перешагнула отметку в 90 рублей за литр. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 16 по 22 декабря.

Цена на бензин в целом снизилась на прошлой неделе на 0,2% и составила 63,72 рубля против 63,86 рубля за литр неделей ранее. Из четырех наблюдаемых видов топлива подешевел на 0,2% бензин АИ-92 — с 60,43 рубля до 60,28 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-95 снизилась также на 0,2% и составила 65,63 рубля (на 8 декабря — 65,78 рубля). На 0,1%, подешевело дизельное топливо, с 71,57 рубля до 71,52 рубля за литр. 

Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,2%, или 14 копеек — с 89,94 рубля до 90,08 рубля за литр.

топливо
цены
2
0
2
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
грех
4 минуты назад
65,50 руб 95й заправил
Ответить
смех
20 минут назад
а где он подеевел до 65 .63 все заправки или где то
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить