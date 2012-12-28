Бензин снова подешевел в Липецкой области

Небольшое падение, остановка и снова падение — цены на бензин снизились в Липецкой области.

После короткой остановки цены на бензин снова немного снизились по данным статистического наблюдения. При том, продолжил дорожать бензин премиальной марки — его стоимость перешагнула отметку в 90 рублей за литр. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 16 по 22 декабря.Цена на бензин в целом снизилась на прошлой неделе на 0,2% и составила 63,72 рубля против 63,86 рубля за литр неделей ранее. Из четырех наблюдаемых видов топлива подешевел на 0,2% бензин АИ-92 — с 60,43 рубля до 60,28 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-95 снизилась также на 0,2% и составила 65,63 рубля (на 8 декабря — 65,78 рубля). На 0,1%, подешевело дизельное топливо, с 71,57 рубля до 71,52 рубля за литр.Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,2%, или 14 копеек — с 89,94 рубля до 90,08 рубля за литр.