Лучшие профессионалы НЛМК получили награды

В Университете НЛМК наградили лучших профессионалов комбината. В 2025 году в компании провели 48 конкурсов профмастерства, победителями и призерами которых стали 147 человек.



В 2025 году в конкурсах «Лучший по профессии» участвовало более 1 500 сотрудников. Среди них - горновые, слесари, сварщики, машинисты крана, водопроводчики, водители и представители других профессий. Многие из участников уже не первый раз получают высокую награду за мастерство. Например, работник конвертерного цеха №1 Сергей Тонких второй год подряд становится лучшим сталеваром НЛМК.— Чувствую гордость и уверенность в своих силах. Победа мотивирует оттачивать мастерство и двигаться дальше. У нас много молодых сотрудников, и я рад, что могу делиться с ними опытом, поддерживать их стремление к профессиональному росту, — поделился Сергей Тонких.Конкурсы профессионального мастерства помогают сотрудникам компании обмениваться опытом, получать новые знания и подтверждать собственную компетентность. Участники, занявшие пьедестал почета, получают премию в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.Многие победители корпоративных соревнований участвуют в региональных и федеральных этапах профессиональных конкурсов, где подтверждают свое мастерство. Например, в этом году сотрудник комбината Денис Петухов стал не только лучшим сварщиком НЛМК, но и всей Липецкой области, обойдя в профессионализме более десятка соперников из разных предприятий региона.