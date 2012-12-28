Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером

Оба уволены из МВД и скоро отправятся на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве.



Дело о мошенничестве, и посредничестве во взяточничестве расследовало грязинское подразделение Следкома: обвиняемые — двое бывших полицейских и их знакомый.По версии следствия, которое вел Следком, в июле 2024 года полицейские получили через посредника — их общего знакомого — два миллиона рублей от владельца машины с изменённым идентификационным номером кузова. За эти деньги они взялись поставить машину на регистрационный учет.«При этом обвиняемые убедили добросовестного приобретателя в наличии у них необходимых полномочий для решения данного вопроса, однако реальной возможности повлиять на результат не имели. Полученные деньги они присвоили и распределили между собой», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.Преступление вскрылось после того, как владелец машины обратился в управление собственной безопасности регионального УМВД.— Оба обвиняемых уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — рассказали GOROD48 в пресс-службе управления МВД.