Происшествия
183
15 минут назад
1

Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером

Оба уволены из МВД и скоро отправятся на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве.

Дело о мошенничестве, и посредничестве во взяточничестве расследовало грязинское подразделение Следкома: обвиняемые — двое бывших полицейских и их знакомый.

По версии следствия, которое вел Следком, в июле 2024 года полицейские получили через посредника — их общего знакомого — два миллиона рублей от владельца машины с изменённым идентификационным номером кузова. За эти деньги они взялись поставить машину на регистрационный учет.

«При этом обвиняемые убедили добросовестного приобретателя в наличии у них необходимых полномочий для решения данного вопроса, однако реальной возможности повлиять на результат не имели. Полученные деньги они присвоили и распределили между собой», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Преступление вскрылось после того, как владелец машины обратился в управление собственной безопасности регионального УМВД.

— Оба обвиняемых уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — рассказали GOROD48 в пресс-службе управления МВД.
взятка
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
нквд
10 минут назад
фАМИЛИИ В СТУДИЮ
Ответить
