сегодня, 09:47
Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось
Более того, недовольной женщине придётся теперь оплатить стоимость экспертизы.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, индивидуальный предприниматель иск не признал: он сообщил, что заказчица была предупреждена о возможных световых зазорах, которые обусловлены техническими характеристиками окон. Также ей было предложено оформить окна другими изделиями, которые позволяют полностью перекрыть световой проем.
Судом была назначена экспертиза, которая пришла к выводу: товар надлежащего качества и был изготовлен по индивидуальному заказу. Замеры и монтаж в жилом доме соответствуют техническим требованиям и нормам по установке этого вида жалюзи, а женщина сама согласовала вид товара и его размеры.
В результате женщине в иске отказали. Более того, по решению суда именно она должна оплатить проведённую экспертизу.
