Общество
615
сегодня, 09:47
1

Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось

Более того, недовольной женщине придётся теперь оплатить стоимость экспертизы.

В Липецке мировой суд рассмотрел дело о защите прав потребителя: женщина обратилась с иском к индивидуальному предпринимателю, указав, что смонтированные на окна кассетные жалюзи стоимостью почти 47 тысяч рублей пропускают солнечный свет из-за того, что они уже светового проема. По мнению женщины, причиной этого стали неправильно произведенные замеры и некачественный монтаж. Потребитель потребовала вернуть деньги: стоимость товара, доставки и монтажа, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, индивидуальный предприниматель иск не признал: он сообщил, что заказчица была предупреждена о возможных световых зазорах, которые обусловлены техническими характеристиками окон. Также ей было предложено оформить окна другими изделиями, которые позволяют полностью перекрыть световой проем.

Судом была назначена экспертиза, которая пришла к выводу: товар надлежащего качества и был изготовлен по индивидуальному заказу. Замеры и монтаж в жилом доме соответствуют техническим требованиям и нормам по установке этого вида жалюзи, а женщина сама согласовала вид товара и его размеры.

В результате женщине в иске отказали. Более того, по решению суда именно она должна оплатить проведённую экспертизу.
права потребителей
3

Комментарии (1)

Житель
сегодня, 10:00
Нужно сначала думать и оценивать риски о которых предупреждали, а не после того как смонтировали. Ато на авось относятся к нюансам, а потом претензии выкатывают. К сожалению, много таких потребителей в разных сферах. Клиент не всегда прав.
Ответить
