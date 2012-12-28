Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы

Брат и сестра-фигуристы из Липецка начали выступать за новую школу.

«Захотелось двигаться дальше, попробовать что-то новое. Это тоже опыт. Очень интересно было попробовать себя в новом коллективе и улучшаться в дальнейшем. Я не жалею… Вижу, что с каждым стартом становлюсь лучше, это и тренеры мои заметили. Я рада, что работа идет как надо», - сказала фигуристка.





Фото Михаила Шарова, figure-skaters.ru

12-летний липчанин Степан Юров стал обладателем Кубка Москвы по фигурному катанию среди юношей I разряда. На льду дворца спорта «Мечта» наш земляк набрал по сумме двух программ 182,47 балла и стал победителем.Успех был добыт в драматичной борьбе. После короткой программы Степан уступал двум соперникам, но не пал духом и откатал произвольную программу чисто, исполнив несколько тройных прыжков. Ближайший конкурент Арсений Барадин отстал примерно на полбалла, его результат – 181,91, замкнул «тройку» Максим Брагин – 179,94. Все три медалиста, включая Юрова, представляли столичную Академии фигурного катания (школа «Хрустальный»).Накануне Юров выступил в Тольятти на традиционном турнире «Жигули», в котором занял 2-е место – 179,92. Вне конкуренции здесь был ещё один представитель школы «Хрустального» только Кирилл Жураховский – 196,61.В начале года Степан и его 15-летняя сестра Алиса покинули академию «Ангелы Плющенко», правда продюсер и совладелец заведения, жена олимпийского чемпиона Яна Рудковская заявила, что липецкие брат и сестра никогда и не состояли в академии. «У нас они проходили сборы на постоянной основе, а всегда представляли Липецкую область», – утверждала Рудковская.Сейчас оба «пришвартовались» к «Хрустальному», самой известной частью которого является «Команда Тутберидзе», которой руководит наставница многих чемпионов Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.Алиса Юрова после смены прописки в октябре выиграла открытый Кубок Нижегородской области по программе кандидатов в мастера спорта с результатом 179,36 балла. В ноябре на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве Юрова заняла 5-е место, набрав 188,36 балла по сумме двух программ.Тогда же Алиса прокомментировала СМИ уход из «Ангелов Плющенко».