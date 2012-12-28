Все новости
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
В Липецкой области метель и до +1
Погода в Липецке
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Охранника оштрафовали за две экстремистские татуировки
Происшествия
«Потому что у меня велосипеда не было»: отрабатывать украденное придётся 200 часов
Происшествия
Наука проиграть
Спорт
Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета
Общество
На границе региона — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Олимпийская чемпионка вручила медаль липецкой девушке, сестре футболиста «Зенита»
Спорт
За удар в спину — полтора года колонии
Происшествия
Спорт
265
54 минуты назад
3

Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы

Брат и сестра-фигуристы из Липецка начали выступать за новую школу.

12-летний липчанин Степан Юров стал обладателем Кубка Москвы по фигурному катанию среди юношей I разряда. На льду дворца спорта «Мечта» наш земляк набрал по сумме двух программ 182,47 балла и стал победителем.

Успех был добыт в драматичной борьбе. После короткой программы Степан уступал двум соперникам, но не пал духом и откатал произвольную программу чисто, исполнив несколько тройных прыжков. Ближайший конкурент Арсений Барадин отстал примерно на полбалла, его результат – 181,91, замкнул «тройку» Максим Брагин – 179,94. Все три медалиста, включая Юрова, представляли столичную Академии фигурного катания (школа «Хрустальный»).

Накануне Юров выступил в Тольятти на традиционном турнире «Жигули», в котором занял 2-е место – 179,92. Вне конкуренции здесь был ещё один представитель школы «Хрустального» только Кирилл Жураховский – 196,61.

В начале года Степан и его 15-летняя сестра Алиса покинули академию «Ангелы Плющенко», правда продюсер и совладелец заведения, жена олимпийского чемпиона Яна Рудковская заявила, что липецкие брат и сестра никогда и не состояли в академии. «У нас они проходили сборы на постоянной основе, а всегда представляли Липецкую область», – утверждала Рудковская.

Сейчас оба «пришвартовались» к «Хрустальному», самой известной частью которого является «Команда Тутберидзе», которой руководит наставница многих чемпионов Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Алиса Юрова после смены прописки в октябре выиграла открытый Кубок Нижегородской области по программе кандидатов в мастера спорта с результатом 179,36 балла. В ноябре на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве Юрова заняла 5-е место, набрав 188,36 балла по сумме двух программ.

Тогда же Алиса прокомментировала СМИ уход из «Ангелов Плющенко».

«Захотелось двигаться дальше, попробовать что-то новое. Это тоже опыт. Очень интересно было попробовать себя в новом коллективе и улучшаться в дальнейшем. Я не жалею… Вижу, что с каждым стартом становлюсь лучше, это и тренеры мои заметили. Я рада, что работа идет как надо», - сказала фигуристка.

Фото Михаила Шарова, figure-skaters.ru
Фигурное катание
Степан Юров
Алиса Юрова
1
0
0
4
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну почему
19 минут назад
Не приживаются талантливая молодёжь в Липецке?
Ответить
Ужас
36 минут назад
Успехов ребятам!
Ответить
Не понял
15 минут назад
Ужасных успехов что-ли желаете ребятам?
Ответить
