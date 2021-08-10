Спорт

15 минут назад

Елена Коробкина под проливным дождём выиграла полумарафон в Санкт-Петербурге

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#Марафон #Елена Коробкина
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Елена Коробкина под проливным дождём выиграла полумарафон в Санкт-Петербурге

Самый массовый забег северной столицы прошёл по исторической части города. 

В Санкт-Петербурге прошёл полумарафон «Северная столица», одной из его победительниц стала известная липецкая бегунья Елена Коробкина. 

Елена выбрала дистанцию в 10 км и уверенно выиграла забег, затратив 32 минуты и 56 секунд. Прибежавшая второй Анна Петрова отстала почти на полминуты. 

Марафон в Питере прошёл под проливным дождём. Как поделилась Коробкина в своём Instagram, «меня залило так, что спустя сутки вещи не просохли». Тем не менее, спортсменка осталась довольна забегом, отметив, что «Питер прекрасен при любой погоде», а в награду за победу сама себе позволила немного вкусного. «Всегда увожу из Питера коробочку с выпечкой. Нынешний раз не исключение», - призналась она подписчикам. 

Среди мужчин «десятку» выиграл Алексей Дорофеев из Тулы – 29:34, а собственно на полумарафонской дистанции в 21 километр и 95 метров победили неоднократный чемпион России по марафону Владимир Никитин из Перми – 01:03,19  и Анна Викулова из Новосибирска, которая установила новый рекорд турнира – 01:10,46.

Маршрут проходил по исторической части города, набережной Невы, Невскому проспекту и охватывал главные символы Северной столицы: Зимний дворец, Адмиралтейство, Казанский собор, «Медный всадник», Ростральные колонны. Старт и финиш располагались на главной площади Петербурга – Дворцовой.

Многократная чемпионка России в беге на 1500 и 3000 метров пару лет назад решила попробовать свои силы и в забегах на более длинные дистанции по улицам городов. На её счету уже имеются победы в Липецке, Москве, Ярославле. 

Судя по фото в Instagram, среди участниц полумарафона в Санкт-Петербурге была и депутат Липецкого областного Совета Елена Латышева, сестра мэра Липецка Евгении Уваркиной. 

Фото Инстаграм Коробкиной.
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#Марафон #Елена Коробкина
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