Елена Коробкина под проливным дождём выиграла полумарафон в Санкт-Петербурге

Самый массовый забег северной столицы прошёл по исторической части города.



В Санкт-Петербурге прошёл полумарафон «Северная столица», одной из его победительниц стала известная липецкая бегунья Елена Коробкина.



Елена выбрала дистанцию в 10 км и уверенно выиграла забег, затратив 32 минуты и 56 секунд. Прибежавшая второй Анна Петрова отстала почти на полминуты.



Марафон в Питере прошёл под проливным дождём. Как поделилась Коробкина в своём Instagram, «меня залило так, что спустя сутки вещи не просохли». Тем не менее, спортсменка осталась довольна забегом, отметив, что «Питер прекрасен при любой погоде», а в награду за победу сама себе позволила немного вкусного. «Всегда увожу из Питера коробочку с выпечкой. Нынешний раз не исключение», - призналась она подписчикам.



Среди мужчин «десятку» выиграл Алексей Дорофеев из Тулы – 29:34, а собственно на полумарафонской дистанции в 21 километр и 95 метров победили неоднократный чемпион России по марафону Владимир Никитин из Перми – 01:03,19 и Анна Викулова из Новосибирска, которая установила новый рекорд турнира – 01:10,46.



Маршрут проходил по исторической части города, набережной Невы, Невскому проспекту и охватывал главные символы Северной столицы: Зимний дворец, Адмиралтейство, Казанский собор, «Медный всадник», Ростральные колонны. Старт и финиш располагались на главной площади Петербурга – Дворцовой.



Многократная чемпионка России в беге на 1500 и 3000 метров пару лет назад решила попробовать свои силы и в забегах на более длинные дистанции по улицам городов. На её счету уже имеются победы в Липецке, Москве, Ярославле.



Судя по фото в Instagram, среди участниц полумарафона в Санкт-Петербурге была и депутат Липецкого областного Совета Елена Латышева, сестра мэра Липецка Евгении Уваркиной.



Фото Инстаграм Коробкиной.

