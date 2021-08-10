Просрочка липчан по кредитам выросла на 30%

Но рост долгов населения по кредитам отмечается по всей стране

Без учета ипотеки средний размер просрочки по банковским кредитам у россиян, вне зависимости от их возраста вырос до 5903 рублей (+18% в сравнении с показателями 2020 года), сообщает Долг.рф.



Наибольший размер просроченной задолженности на человека зафиксирован в Московской области — он составил чуть более 9127 рулей, за год увеличившись на 28%. В остальных регионах показатели ниже среднероссийского. Например, в Липецкой области средний размер «просрочки» составил 5755 рублей, увеличившись на 30%, а в Чукотском автономном округе — почти 5270 рублей, прибавив 31%. По темпам прироста просроченной задолженности лидируют Севастополь (+35% до 845 рублей.) и Республика Крым (+34% до почти 1022 рублей).



