Общество
сегодня, 12:31
Липецкие вузы переводить не привитых студентов на удалёнку не планируют
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Пока университеты готовятся начать учебный год в обычном режиме.
Как пишет ТАСС, Министерство науки и высшего образования России считает целесообразным перевести не привитых от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение.
- Это следует из утвержденных замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендаций подведомственным Минобрнауки организациям, отмечает ТАСС. - Согласно рекомендациям, вузам целесообразно организовать очный формат занятий для привитых от ковида или переболевших в течение последних шести месяцев студентов.
Как рассказал GOROD48 первый проректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Денис Кретов, в вузе не располагают данными, сколько среди их студентов сделали прививки, но и удалёнки для не привитых пока не планируют.
- По поводу количества вакцинированных пока трудно сказать, интенсивный процесс вакцинации был запущен только летом, - отметил Денис Кретов. - Для наших студентов были организованы мобильные пункты вакцинации. Но пока рекомендаций от нашего учредителя - Министерства просвещения Российской Федерации мы не получали, приказа ректора об удалёнке для не привитых тоже не издавалось. Мы настроены на начало учебного года в обычном очном режиме, а по поводу вакцинации активно ведём разъяснительную работу. Но никаких обязательных условий ни для студентов, ни для преподавателей нет!
Как сообщила GOROD48 ректор Елецкого государственного университета имени И.А.Бунина Евгения Герасимова, рекомендация Минобрнауки о переводе не привитых на дистанционное обучение была дана в сочетании с рекомендацией усилить разъяснительную работу о необходимости сделать прививку от коронавируса. Но право выбора — делать прививку или нет всё же остаётся за студентами, если прививки нет, студента всё равно допустят к очному обучению. То есть основной акцент сделан не на принуждение к прививке, а на разъяснительную и профилактическую работу со студентами.
- Министерство собирало заявления от университетов, в каком формате мы собираемся начать учебный год: ЕГУ имени Бунина заявил очный формат для студентов очной формы обучения. Получающие образование на заочной и очно-заочной форме у нас остаются на дистанционном обучении, - отметила Евгения Герасимова.
Елецкие студенты хотят заниматься очно, общаться со сверстниками, и поэтому уже активно делают прививки. Так, в институте истории и культуры ЕГУ прививки сделали уже 48% студентов, в некоторых институтах ЕГУ охват вакцинацией составляет 20%. В то же время в ЕГУ есть группы, в которых прививки сделали 80% студентов.
- Это следует из утвержденных замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендаций подведомственным Минобрнауки организациям, отмечает ТАСС. - Согласно рекомендациям, вузам целесообразно организовать очный формат занятий для привитых от ковида или переболевших в течение последних шести месяцев студентов.
Как рассказал GOROD48 первый проректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Денис Кретов, в вузе не располагают данными, сколько среди их студентов сделали прививки, но и удалёнки для не привитых пока не планируют.
- По поводу количества вакцинированных пока трудно сказать, интенсивный процесс вакцинации был запущен только летом, - отметил Денис Кретов. - Для наших студентов были организованы мобильные пункты вакцинации. Но пока рекомендаций от нашего учредителя - Министерства просвещения Российской Федерации мы не получали, приказа ректора об удалёнке для не привитых тоже не издавалось. Мы настроены на начало учебного года в обычном очном режиме, а по поводу вакцинации активно ведём разъяснительную работу. Но никаких обязательных условий ни для студентов, ни для преподавателей нет!
Как сообщила GOROD48 ректор Елецкого государственного университета имени И.А.Бунина Евгения Герасимова, рекомендация Минобрнауки о переводе не привитых на дистанционное обучение была дана в сочетании с рекомендацией усилить разъяснительную работу о необходимости сделать прививку от коронавируса. Но право выбора — делать прививку или нет всё же остаётся за студентами, если прививки нет, студента всё равно допустят к очному обучению. То есть основной акцент сделан не на принуждение к прививке, а на разъяснительную и профилактическую работу со студентами.
- Министерство собирало заявления от университетов, в каком формате мы собираемся начать учебный год: ЕГУ имени Бунина заявил очный формат для студентов очной формы обучения. Получающие образование на заочной и очно-заочной форме у нас остаются на дистанционном обучении, - отметила Евгения Герасимова.
Елецкие студенты хотят заниматься очно, общаться со сверстниками, и поэтому уже активно делают прививки. Так, в институте истории и культуры ЕГУ прививки сделали уже 48% студентов, в некоторых институтах ЕГУ охват вакцинацией составляет 20%. В то же время в ЕГУ есть группы, в которых прививки сделали 80% студентов.
11 586
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
ё
гость
Гость
главное -спокойствие
!
так говорят
Гость
.!
ё
гость