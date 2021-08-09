Общество

сегодня, 12:31

Липецкие вузы переводить не привитых студентов на удалёнку не планируют

11 586
#вузы #коронавирус #вакцинация
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Липецкие вузы переводить не привитых студентов на удалёнку не планируют

Пока университеты готовятся начать учебный год в обычном режиме.

Как пишет ТАСС, Министерство науки и высшего образования России считает целесообразным перевести не привитых от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение.

- Это следует из утвержденных замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендаций подведомственным Минобрнауки организациям, отмечает ТАСС. - Согласно рекомендациям, вузам целесообразно организовать очный формат занятий для привитых от ковида или переболевших в течение последних шести месяцев студентов.

Как рассказал GOROD48 первый проректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Денис Кретов, в вузе не располагают данными, сколько среди их студентов сделали прививки, но и удалёнки для не привитых пока не планируют.

- По поводу количества вакцинированных пока трудно сказать, интенсивный процесс вакцинации был запущен только летом, - отметил Денис Кретов. - Для наших студентов были организованы мобильные пункты вакцинации. Но пока рекомендаций от нашего учредителя - Министерства просвещения Российской Федерации мы не получали, приказа ректора об удалёнке для не привитых тоже не издавалось. Мы настроены на начало учебного года в обычном очном режиме, а по поводу вакцинации активно ведём разъяснительную работу. Но никаких обязательных условий ни для студентов, ни для преподавателей нет!

Как сообщила GOROD48 ректор Елецкого государственного университета имени И.А.Бунина Евгения Герасимова, рекомендация Минобрнауки о переводе не привитых на дистанционное обучение была дана в сочетании с рекомендацией усилить разъяснительную работу о необходимости сделать прививку от коронавируса. Но право выбора — делать прививку или нет всё же остаётся за студентами, если прививки нет, студента всё равно допустят к очному обучению. То есть основной акцент сделан не на принуждение к прививке, а на разъяснительную и профилактическую работу со студентами.

- Министерство собирало заявления от университетов, в каком формате мы собираемся начать учебный год: ЕГУ имени Бунина заявил очный формат для студентов очной формы обучения. Получающие образование на заочной и очно-заочной форме у нас остаются на дистанционном обучении, - отметила Евгения Герасимова.

Елецкие студенты хотят заниматься очно, общаться со сверстниками, и поэтому уже активно делают прививки. Так, в институте истории и культуры ЕГУ прививки сделали уже 48% студентов, в некоторых институтах ЕГУ охват вакцинацией составляет 20%. В то же время в ЕГУ есть группы, в которых прививки сделали 80% студентов.
11 586
#вузы #коронавирус #вакцинация
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Комментарии (11)

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Как гость
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ё

6 минут назад
Прививка, мало того, что действует через 40 дней и на полгода, так для окружающих привитого ничего не привносит. Сам привитой, теоретически, легче перенесёт болезнь, но о своём губительном для остальных ковид-положительном статусе может не узнать.
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гость

27 минут назад
главное -спокойствие, ваша информация устарела. Молодые переносят так же хреново, как и старые. Только про телек не надо сейчас ничего говорить, истории переболевших я читаю из первых рук. Но вы можете и дальше пребывать в своей стране грез.
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Гость

40 минут назад
главное -спокойствие, в то что других заразишь и возможно они умрут? Это норм по вашему?
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главное -спокойствие

49 минут назад
Молодые без особых проблем со здоровьем,легко перенесут все короновирусы,а ужаливать себя непонятным экспериментальным варевом от гейтца может закончится госпитализацией.....
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!

52 минуты назад
Значит и оплата за обучение (если это не бюджетные места) на удалёнке должна быть соответствующая.
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так говорят

53 минуты назад
В Ельце,наверное,сертификаты дешевле стоят....А к нам в Липецк уже москвичи дорогу пробили....
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Гость

54 минуты назад
ё, .. а эти тесты полное фуфло. Кто их придумал ?! Три теста опускали в машиное масло, в яблоко , в сок. И все показали положительные . Ковыряют какой- то палкой в носу и в глотке .
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.!

58 минут назад
К сентябрю посмотрит . Как достали со своими геноцидными вакцинами. Не жизнь , а война. Кто принуждает вас колоться ,какие то хмыри , это статья УК 111,115 , 330 ,136.
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ё

сегодня, 12:59
Дискриминация какая-то. ВУЗы, в принципе, не имеют права интересоваться больничной историей студентов, что является врачебной тайной. В том числе о полученных за жизнь прививках. Если идти на крайности, то ВУЗам нужно за свой счёт организовать тестирование.
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гость

сегодня, 12:47
Действительно, придумают тоже. Пусть Москва своих жителей спасает, липчан не жалко. Меры еще какие-то принимать, зачем?
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