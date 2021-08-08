Елецких арестантов будут кормить на 320 рублей

Местная полиция провела тендер на обеспечение «подопечных» трехразовым горячим питанием.

Отдел МВД РФ по Ельцу завершило тендер на обеспечение трехразовым горячим питанием подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в ИВС, спецприемнике , задержанных за административные правонарушения, а также содержащихся в дежурной части более трех часов. На эти цели были готовы потратить 607 040 рублей. В ходе торгов поступила всего одна заявка от предпринимателя. Он и взял аукцион по стартовой цене.



В техническом задании к тендеру указаны требования к организации питания. Разным арестованным и задержанным положено разное меню в зависимости от состояния их здоровья и возраста. Например, усиленное питание положено беременным и подросткам. Подрядчик должен будет быть готов обеспечивать питанием 13 человек ежесуточно. Стоимость трехразового питания на одного человека с учетом доставки должна составлять не более 320 рублей в сутки. Из каких именно блюд будет состоять меню арестантов — не указывается.



Победитель тендера будет кормить елецких арестантов в период с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года. Услуги оплачивает федеральный бюджет.