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Елецких арестантов будут кормить на 320 рублей

19 397
#тендер #питание
Елецких арестантов будут кормить на 320 рублей

Местная полиция провела тендер на обеспечение «подопечных» трехразовым горячим питанием.

Отдел МВД РФ по Ельцу завершило тендер на обеспечение трехразовым горячим питанием подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в ИВС, спецприемнике , задержанных за административные правонарушения, а также содержащихся в дежурной части более трех часов. На эти цели были готовы потратить 607 040 рублей. В ходе торгов поступила всего одна заявка от предпринимателя. Он и взял аукцион по стартовой цене.

В техническом задании к тендеру указаны требования к организации питания. Разным арестованным и задержанным положено разное меню в зависимости от состояния их здоровья и возраста. Например, усиленное питание положено беременным и подросткам. Подрядчик должен будет быть готов обеспечивать питанием 13 человек ежесуточно. Стоимость трехразового питания на одного человека с учетом доставки должна составлять не более 320 рублей в сутки. Из каких именно блюд будет состоять меню арестантов — не указывается.

Победитель тендера будет кормить елецких арестантов в период с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года. Услуги оплачивает федеральный бюджет.
19 397
#тендер #питание

Комментарии (19)

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Липчанин

3 минуты назад
Они должны сами себе на еду заробатовать
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гость

13 минут назад
Все как в цивилизованных странах.Видна работа ЕСПЧ.
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Себастьян Парэйро

17 минут назад
их пора на работу выводить всех пусть пашут и сами себя кормят а то что это за наказания сидят на шконках в телефонах целыми днями
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Сергей

20 минут назад
А школьников на 50.
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Гость

25 минут назад
Не надо путать ивс с зоной! Там не осужденные, а подозреваемые, и еще не факт, что виновные! Так что, не надо тут брызгать соплями в "праведном" гневе! И, как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайтесь!
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Пенсионер

30 минут назад
Ужасно! Как больно простому пенсионеру читать про это. И жить на 10000т.на воле..
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Гостья

31 минуту назад
Ничего себе, у меня лимит 200 руб в день.
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Билли Бонс

37 минут назад
Спокойно, не забывайте, что в тюрьме есть и тюремная администрация, которая тоже не прочь вкусно покушать и принести домой со службы несколько лишних тысяч. Дай Бог, чтобы арестантам на эти деньги хоть похлёбки картофельной давали))).
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Гость

39 минут назад
против едра, ну.. Они как бы думают, что люди что-то накопили, но.. С такими процентами по вкладам в сбере, это просто грабёж среди белого дня
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Гость

41 минуту назад
Поторопись, у нас тут светло, котлетки в обед)) С макарошками,? нет с пюрешкой
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