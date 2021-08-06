На выборах в Липецкий облсовет не зарегистрировано ни одного самовыдвиженца

Пять человек по разным причинам не получили статус кандидата.

Избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала кандидатов в депутаты Липецкой областного Совета По данным избиркома, на 42 места в Липецком областном Совете депутатов следующего созыва претендуют 418 человек. 124 из них будут избираться по одномандатным округам, они претендуют на 28 мест, 294 — по единому пропорциональному округу (14 мест).



Округ № 1: здесь будут бороться за депутатское кресло представитель ЛДПР пенсионер Дмитрий Дуплищев, представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» электромонтер Александр Здобников ,пенсионер Александр Калмыков (партия Пенсионеров), формовщик Станислав Качарин (КПРФ) и гендиректор ООО Евгений Сыров («Единая Россия»).



Округ № 2: в этом округе действующий депутат облсовета, единоросс, президент ООО Ольга Митрохина поборется с индивидуальным предпринимателем Максимом Зачиняевым (ЛДПР), временно неработающим Сергеем Иванкиным («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), инженером Андреем Пинаевым (партия Пенсионеров), пенсионер Геннадий Платонов (КПРФ).



Округ № 3: здесь также действующий депутат облсовета, индивидуальный предприниматель Андрей Трофименков («Единая Россия») будет бороться с пенсионером Петром Амбурцевым (партия Пенсионеров) , инженером по охране труда Иваном Косиловым (КПРФ) и замдиректора некоммерческой организации Надеждой Торопцевой (ЛДПР).



Округ № 4: и снова за депутатское кресло будет бороться действующий депутат облсовета директор ООО Андрей Бугаков ("Единая Россия), врач-анестезиолог-реаниматолог Олег Енютин (КПРФ), помощник депутата Госдумы, либерал-демократ Антон Кузьмин и временно неработающий Сергей Рыбалко («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).



Округ № 5: а здесь уже интересней, конкурентами оказались сразу два действующих депутата облсовета: коммунистка Татьяна Копылова и генеральный директор ООО Антон Сидоров («Единая Россия»). У них в соперниках будут временно неработающая Вера Мозгунова (ЛДПР), индивидуальный предприниматель Татьяна Прибыткова (партия Пенсионеров) и временно неработающий Серафим Чурсин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).



Округ № 6: у действующего депутата Липецкого областного Совета, главврача, единоросса Алексея Степанова в конкурентах оказались сборщик электрооборудования Олег Аверьянов (партия Пенсионеров), генеральный директор ООО Дмитрий Ларин (КПРФ), студент Дмитрий Мордовкин (ЛДПР), инструктор Павел Пономарев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).



Округ № 7: тут также интересная история: сразятся два однофамильца: временно неработающий коммунист Александр Ушаков (его сняли с выборов в горсовет, но теперь молодому политику удалось зарегистрироваться) и Роман Ушаков специалист по охране труда (партия Пенсионеров), кроме них за депутатское кресло поборются директор липецкого филиала «Ростелеком» Константин Власов ("Единая Россия"), дробильщик Ирина Коробкина (ЛДПР), временно неработающая Людмила Никитина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).



Округ № 8: действующий депутат Липецкого областного Совета депутатов, проректор Александр Соколов ("Единая Россия") будет соперничать с мастером Романом Даниловым (партия Пенсионеров), доцентом Вадимом Егоровым (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), временно неработающим Петром Канищевым (ЛДПР) и коммунисткой, учительницей начальных классов Анной Фурцевой.



Округ № 9: конкурентами действующего депутата Липецкого областного Совета, генерального директора ООО Сергея Карасикова ("Единая Россия") станут менеджер Александр Атаманенко (КПРФ), педагог Алексей Киселев (ЛДПР), пенсионер Митрофан Слепокуров (партия Пенсионеров), ведущий инженер Александр Шакун (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).



Округ № 10: за кресло депутата поборются юрист Денис Власов (ЛДПР), директор школы, Дмитрий Гладышев ("Единая Россия"), временно не работающий Николай Рыбин (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), пенсионер Александр Терехов (партия Пенсионеров) и учитель истории Анатолий Шкатов (КПРФ).



Округ № 11: здесь будут бороться за депутатское кресло заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Валентина Власова, коммерческий директор ООО Алексей Гуськов («Единая Россия»), термист проката и труб Артем Ельчанинов (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и генеральный директор ООО Юрий Логинов (КПРФ).



Округ № 12: соперниками тут будут студент Юлиан Вязовикин (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), домохозяйка Наталья Логочева (партия Пенсионеров), механик Дмитрий Светлейший (ЛДПР), помощник депутата Госдумы, коммунистка Алина Старцева, генеральный директор ООО Павел Тучков ("Единая Россия").



Округ № 13: здесь будут сражаться директор ООО Игорь Власов (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), пенсионерка Людмила Дуплищева (ЛДПР), гендиректор ООО Ольга Корвякова ("Единая Россия"), газорезчик Александр Корышев (КПРФ).



Округ № 14: здесь тоже новички специалист Сергей Бузруков (КПРФ), временно неработающий Алексей Иванов (партия Пенсионеров), финансовый директор ООО Евгения Середа (ЛДПР) и единоросс Елена Шама из крестьянско-фермерского хозяйства.



Округ № 15: у действующего депутата Липецкого областного Совета, тренера по футболу Дмитрия Павлова ("Единая Россия") в конкурентах эксперт Кирилл Андропов (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), бухгалтер Елена Бирюкова (партия Пенсионеров), плавильщик металла и сплавов Василий Гриняев (ЛДПР) и электрослесарь Никита Дмитриев (КПРФ).



Округ № 16: действующий депутат Липецкого областного Совета депутатов, генеральный директор ООО Геннадий Крутских ("Единая Россия") поборется с первым секретарем комитета Добринского районного отделения КПРФ Николаем Наливкиным, пенсионеркой Ольгой Саяпиной (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и временно неработающим Олегом Солоповым (ЛДПР).



Округ № 17: здесь конкуренция развернется между генеральным директором народного предприятия Максимом Дуевым ("Единая Россия"), временно неработающим Тимуром Кашаповым (КПРФ), индивидуальным предпринимателем Еленой Мячиковой (ЛДПР) и преподавателем Ларисой Новицкой (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).



Округ № 18: здесь конкуренция развернется между офис-менеджером Мариной Абрамовой (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), секретарем комитета ЛОО КПРФ Сергеем Гридневым, директором школы Сергеем Пожидаевым ("Единая Россия") и инженером-геодезистом Дмитрием Сеченых (ЛДПР).



Округ № 19: будут бороться за депутатское кресло заместитель координатора ЛРО ЛДПР Никита Кичапин, пенсионер Алексей Кошелев (партия Пенсионеров), учитель-логопед Надежда Лесных (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), управляющий КФК Виталий Пикалов (КПРФ), председатель потребительского общества Евгений Целых ("Единая Россия").



Округ № 20: у действующего депутата Липецкого областного Совета, предпринимателя Бориса Богатикова ("Единая Россия") в конкурентах временно неработающий Алексей Белокопытов (ЛДПР), помощник депутата Госдумы Дмитрий Симаков (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и начальник железнодорожной станции Валентина Чертова (КПРФ).



Округ № 21: здесь тоже ожидается смена нынешнего депутата, за место борются индивидуальный предприниматель Василий Гурьев (ЛДПР), заместитель главврача Эммилия Каверина (КПРФ), руководитель Центра защиты прав граждан Ирина Осипова (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), пенсионерка Ираида Сильченко (партия Пенсионеров) и начальник юротдела Максим Толстопятов ("Единая Россия").



Округ № 22: действующий депутат Липецкого областного Совета Павел Евграфов, в этот раз он идет от КПРФ, поборется за кресло с заместителем главврача Анной Архиповой (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), пенсионером Русланом Гридневым (ЛДПР), инженером-конструктором Денисом Лариным (партия Пенсионеров) и коммерческим директором АО Владимиром Сериковым ("Единая Россия").



Округ № 23: здесь будут конкурировать адвокат Евгений Карташов (КПРФ), специалист по приему граждан Татьяна Кириллова (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместитель директора Центра культуры и туризма Екатерина Хрусталева ("Единая Россия") и линейный трубопроводчик Василий Ширяков (ЛДПР).



Округ № 24: действующему депутату Липецкого областного Совета, директору центра соцзащиты Татьяне Тиньковой ("Единая Россия") конкуренцию составят индивидуальный предприниматель Роман Вишняков (КПРФ), сторож Николай Карасюк (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и помощник координатора ЛРО ЛДПР Николай Ситниченко.



Округ № 25: развернется конкуренция между артисткой театра бального танца Дарьей Абрамовой (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заведующей женской консультацией Ириной Долгих («Единая Россия»), слесарем-наладчиком Романом Леденевым (КПРФ) и временно не работающим Сергеем Сердобинцевым (ЛДПР).



Округ № 26: здесь будут бороться за кресло депутата индивидуальный предприниматель Светлана Акимова (ЛДПР), фельдшер Елена Ермолова (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), мастер Алексей Есин (КПРФ) и директор ООО Геннадий Сухоруков ("Единая Россия").



Округ № 27: у действующего депутата Липецкого областного Совета, генерального директора ООО Дмитрия Еремеева («Единая Россия» в конкурентах оказались временно неработающий Андрей Иншаков (ЛДПР), индивидуальный предприниматель Виталий Крапивин (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и заместитель начальника отдела Артем Соболев (КПРФ).



Округ № 28: здесь конкурентами оказались временно неработающий Владимир Воронцов (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), водитель Андрей Кулаков (ЛДПР), глава крестьянско-фермерского хозяйства Олег Носов («Единая Россия») и и. о. директора магазина Валентина Хромовская (КПРФ).



На 14 мест по единому пропорциональному округу на выборы в Липецкий областной Совет депутатов своих кандидатов выдвинули девять общественных объединений: ЛРО политической партии КПРФ, (42 человека), ЛРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» (45 человек), ЛРО социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (41 человек), ЛРО политической партии ЛДПР (44 человек), ЛРО политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (17 человек), политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» (11 человек), ЛРО политической партии «Новые люди» (30 человек), ЛРО всероссийской политической партии «Родина» (20 человек), ЛРО политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» (44 человека).



Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов состоятся 19 сентября 2021 года.