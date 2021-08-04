Происшествия

сегодня, 15:07

В лифте многоэтажки сожгли медицинский бинт

5 1954
#пожар
3

По утверждению жильцов дома, именно это стало причиной задымления.

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Сегодня днем пять пожарных машин прибыли к дому №4 по улице Мистюкова в Липецке. По данным местных жителей, причиной тревоги стало задымление в лифте: кто-то решил сжечь в нем медицинский бинт.

В ГУ МЧС РФ по Липецкой области пока не комментируют эти данные.
5 1954
#пожар
3

Комментарии (5)

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Ляля

34 минуты назад
Когда начнут уже штрафовать тех , кто снимает всё на камеру телефона?! Надоели эти режиссёры!!
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Казнокрад

40 минут назад
Пипецк, начнём штрафовать пешеходов без удостоверения пешехода...
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Гостья1

44 минуты назад
Лифты надо оборудовать потайными камерами для безопасности,или датчиками.
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Пипецк

47 минут назад
Когда бутут штрафовать парковщиков у подъездов, казна озолотеет. Чиновники тупят.
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вова

49 минут назад
Тренируются.
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