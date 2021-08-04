Происшествия
сегодня, 15:07
В лифте многоэтажки сожгли медицинский бинт
По утверждению жильцов дома, именно это стало причиной задымления.
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Сегодня днем пять пожарных машин прибыли к дому №4 по улице Мистюкова в Липецке. По данным местных жителей, причиной тревоги стало задымление в лифте: кто-то решил сжечь в нем медицинский бинт.
В ГУ МЧС РФ по Липецкой области пока не комментируют эти данные.
В ГУ МЧС РФ по Липецкой области пока не комментируют эти данные.
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