В лифте многоэтажки сожгли медицинский бинт

По утверждению жильцов дома, именно это стало причиной задымления.

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Сегодня днем пять пожарных машин прибыли к дому №4 по улице Мистюкова в Липецке. По данным местных жителей, причиной тревоги стало задымление в лифте: кто-то решил сжечь в нем медицинский бинт.



В ГУ МЧС РФ по Липецкой области пока не комментируют эти данные.