35 минут назад
Выпавший из окна седьмого этажа первоклассник вышел из комы
Однако его состояние по-прежнему крайне тяжелое. Врачи остерегаются делать какие-либо прогнозы насчет его состояния здоровья.
По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, вечером в воскресенье мальчик был в квартире с мамой. Она была в одном помещении, он – в другом. Как говорит мама первоклассника, скорее всего, ребенок влез на подоконник и оперся на противомоскитную сетку. И вместе с ней вывалился из окна.
– С начала теплой поры года это – уже шестой подобный случай в регионе. К сожалению, один ребенок при падении с высоты погиб, – сообщили в полиции.
Катя
Денис