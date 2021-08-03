Происшествия

35 минут назад

Выпавший из окна седьмого этажа первоклассник вышел из комы

2 721
#падение с высоты
Выпавший из окна седьмого этажа первоклассник вышел из комы

Однако его состояние по-прежнему крайне тяжелое. Врачи остерегаются делать какие-либо прогнозы насчет его состояния здоровья.

На вторые сутки после госпитализации в отделение реанимации областной детской больницы выпавший из окна седьмого этажа семилетний мальчик вышел из комы. Однако его состояние по-прежнему крайне тяжелое. Вследствие падения с высоты первоклассник получил так называемую сочетанную травму тела: множественные переломы костей, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга. Врачи пока остерегаются делать какие-либо прогнозы насчет его состояния здоровья, подчеркивая лишь, что оно чуть-чуть стабилизировалось. Говорить о переходе на поправку пока не приходится.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, вечером в воскресенье мальчик был в квартире с мамой. Она была в одном помещении, он – в другом. Как говорит мама первоклассника, скорее всего, ребенок влез на подоконник и оперся на противомоскитную сетку. И вместе с ней вывалился из окна.

– С начала теплой поры года это – уже шестой подобный случай в регионе. К сожалению, один ребенок при падении с высоты погиб, – сообщили в полиции.
2 721
#падение с высоты

Комментарии (2)

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Катя

9 минут назад
Восьмой этаж, восьмой!
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Денис

19 минут назад
Из какого дома выпал?
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