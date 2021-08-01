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43 минуты назад
В Москве отменили требование носить перчатки в общественных местах
В столице отменяется обязательное требование ношения перчаток в общественных местах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах", - написал Собянин в своем блоге.
Однако москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах. Собянин отметил, что эта мера остается обязательной, поскольку маски являются "важнейшим барьером на пути распространения вируса". Масочный режим планируют сохранить до того периода, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.
Столичный мэр также отметил, что в последние недели ситуация с распространением коронавируса в столице существенно улучшилась. "Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", - написал Собянин.
"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах", - написал Собянин в своем блоге.
Однако москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах. Собянин отметил, что эта мера остается обязательной, поскольку маски являются "важнейшим барьером на пути распространения вируса". Масочный режим планируют сохранить до того периода, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.
Столичный мэр также отметил, что в последние недели ситуация с распространением коронавируса в столице существенно улучшилась. "Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", - написал Собянин.