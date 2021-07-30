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В Самаре по подозрению в убийстве 15-летней девушки задержан полицейский
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Самарского полицейского заподозрили в убийстве 15-летней школьницы.
СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело об убийстве по факту обнаружения накануне вечером тела 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений на участке местности в районе одного из жилых домов, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района.
Подозреваемый в совершении преступления, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения, - говорится на сайте СК РФ по региону.
Полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы под Самарой, по предварительным данным, сначала сбил ее на автомобиле, а затем, чтобы скрыть факт ДТП, ударил ножом, - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Убитая школьница проживала в поселке Петра Дубрава вместе с отцом, училась в местной школе.
Ранее в ГУ МВД по региону сообщили, что факту произошедшего назначена служебная проверка. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким, надзор за расследованием уголовного дела поручен аппарату прокуратуры региона.
Подозреваемый в совершении преступления, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения, - говорится на сайте СК РФ по региону.
Полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы под Самарой, по предварительным данным, сначала сбил ее на автомобиле, а затем, чтобы скрыть факт ДТП, ударил ножом, - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Убитая школьница проживала в поселке Петра Дубрава вместе с отцом, училась в местной школе.
Ранее в ГУ МВД по региону сообщили, что факту произошедшего назначена служебная проверка. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким, надзор за расследованием уголовного дела поручен аппарату прокуратуры региона.
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