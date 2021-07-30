Происшествия
сегодня, 08:37
По факту гибели юной липчанки в ДТП с автомобилем главы района возбуждено уголовное дело
Трагедия произошла 27 июля в Воронежской области
Следственным отделом ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
По версии следствия, 27 июня текущего года примерно в 14.40 часов в Новоусманском районе на 5 км автодороги «М-4 «Дон»- «Новая Усмань – Сомово» произошло столкновение автомобилей «Рено Логан», под управлением 59-летнего жителя Липецкой области, двигавшегося в направлении села Новая Усмань, и «Тойота Камри», под управлением 52-летнего жителя Воронежской области, следовавшего во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Логан», 15-летняя девочка, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
На пассажирском сидении в «Тойоте Камри» находился глава Панинского района Воронежской области Николай Щеглов. Он получил травмы и был госпитализирован. Столкновение записали регистраторы обеих машин. Судя по записям, водитель «Рено» с липецкими номерами в затяжном повороте начал выезжать на полосу встречного движения. Он дернул руль вправо, после чего машину начало заносить и вновь выбросило на полосу встречного движения под «Тойоту Камри».
- В настоящее время следователями и сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с видеорегистраторов, назначен ряд судебных экспертиз, сообщили в ГУМВД России по Воронежской области
По версии следствия, 27 июня текущего года примерно в 14.40 часов в Новоусманском районе на 5 км автодороги «М-4 «Дон»- «Новая Усмань – Сомово» произошло столкновение автомобилей «Рено Логан», под управлением 59-летнего жителя Липецкой области, двигавшегося в направлении села Новая Усмань, и «Тойота Камри», под управлением 52-летнего жителя Воронежской области, следовавшего во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Логан», 15-летняя девочка, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
На пассажирском сидении в «Тойоте Камри» находился глава Панинского района Воронежской области Николай Щеглов. Он получил травмы и был госпитализирован. Столкновение записали регистраторы обеих машин. Судя по записям, водитель «Рено» с липецкими номерами в затяжном повороте начал выезжать на полосу встречного движения. Он дернул руль вправо, после чего машину начало заносить и вновь выбросило на полосу встречного движения под «Тойоту Камри».
- В настоящее время следователями и сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с видеорегистраторов, назначен ряд судебных экспертиз, сообщили в ГУМВД России по Воронежской области
Житель
36
Гость
дератизатор