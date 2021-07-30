Происшествия

сегодня, 08:37

По факту гибели юной липчанки в ДТП с автомобилем главы района возбуждено уголовное дело

4 2005
#ДТП
1
По факту гибели юной липчанки в ДТП с автомобилем главы района возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла 27 июля в Воронежской области

Следственным отделом ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По версии следствия, 27 июня текущего года примерно в 14.40 часов в Новоусманском районе на 5 км автодороги «М-4 «Дон»- «Новая Усмань – Сомово» произошло столкновение автомобилей «Рено Логан», под управлением 59-летнего жителя Липецкой области, двигавшегося в направлении села Новая Усмань, и «Тойота Камри», под управлением 52-летнего жителя Воронежской области, следовавшего во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Логан», 15-летняя девочка, от полученных травм скончалась на месте происшествия. 

На пассажирском сидении в «Тойоте Камри» находился глава Панинского района Воронежской области Николай Щеглов. Он получил травмы и был госпитализирован. Столкновение  записали регистраторы обеих машин.  Судя по записям, водитель «Рено» с липецкими номерами в затяжном повороте начал выезжать на полосу встречного движения. Он дернул руль вправо, после чего машину начало заносить и вновь выбросило на полосу встречного движения под «Тойоту Камри».

 - В настоящее время следователями и сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с видеорегистраторов,  назначен ряд судебных экспертиз, сообщили в ГУМВД России по Воронежской области

4 2005
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Житель

28 минут назад
Гость, так она же сказала, что не была за рулем, хотя в машине находилась одна. А к рулю можно только административку применить. А виноват руль или не виноват еще долго будут разбираться
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36

сегодня, 08:58
Рено виноват!
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Гость

сегодня, 08:56
Молодцы воронежцы! Сразу уголовное дело завели, а наши по мадам на Краснозаводской, только административное дело возбудили!
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дератизатор

сегодня, 08:54
Он случаем не едрос?
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