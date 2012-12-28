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28 минут назад

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

В праздничный день 8 Марта с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители шести домов на двух улицах, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 43, 55 по улице Меркулова, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова. 

Цистерна с водой для питья будет находиться возле домов № 55 по улице Меркулова, № 16а по улице Водопьянова. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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