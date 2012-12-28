«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
Общество
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28 минут назад
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
В праздничный день 8 Марта с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители шести домов на двух улицах, сообщили в «РВК-Липецк».
Цистерна с водой для питья будет находиться возле домов № 55 по улице Меркулова, № 16а по улице Водопьянова. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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