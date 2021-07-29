22 минуты назад
В Липецкой области кратковременные дожди с грозами и до +32
30 и 31 июля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 1 августа атмосферное давление начнет расти, ожидается жаркая погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-25 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов.
День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.
Максим К