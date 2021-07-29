Погода в Липецке

22 минуты назад

В Липецкой области кратковременные дожди с грозами и до +32

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#дожди #жара
В Липецкой области кратковременные дожди с грозами и до +32

30 и 31 июля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 1 августа атмосферное давление начнет расти, ожидается жаркая погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-25 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозе с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от +14 до +19 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов. 

День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.
1 200
#дожди #жара

Комментарии (1)

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Максим К

3 минуты назад
Когда же уже выпадит снег , и ударят морозы ?! Надоела эта уже жара , и лето тоже !!
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