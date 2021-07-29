36 минут назад
Три человека попали в больницу из-за выезда на встречку
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек.
В Липецке на проспекте Победы 24-летний водитель «Пежо» допустил наезд на стоящий автомобиль «Хендай» с 49-летней женщиной за рулем. В аварии пострадал 5-летний пассажир «Хендая» – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
В Липецке на Театральной площади 38-летний водитель «Мерседеса» на регулируемом пешеходном переходе сбил 65-летнюю женщину. Ее госпитализировали с места аварии.
28 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2880 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 95.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2448 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей.
Кто-то вообще обратит внимание на эти гонки?