Три человека попали в больницу из-за выезда на встречку

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 июля в селе Красное на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Богдан» под управлением 34-летнего водителя и «Лада-Калина» с 21-летним парнем за рулем. В аварии пострадали водитель и 33-летний пассажир «Богдана» и 22-летний пассажир «Калины». Всех их доставили в больницу. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

В Липецке на проспекте Победы 24-летний водитель «Пежо» допустил наезд на стоящий автомобиль «Хендай» с 49-летней женщиной за рулем. В аварии пострадал 5-летний пассажир «Хендая» – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецке на Театральной площади 38-летний водитель «Мерседеса» на регулируемом пешеходном переходе сбил 65-летнюю женщину. Ее госпитализировали с места аварии.

28 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2880 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 95.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2448 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей.