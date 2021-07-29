Происшествия

36 минут назад

Три человека попали в больницу из-за выезда на встречку

1 920
#авария #ДТП
1
Три человека попали в больницу из-за выезда на встречку

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 июля в селе Красное на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Богдан» под управлением 34-летнего водителя и «Лада-Калина» с 21-летним парнем за рулем. В аварии пострадали водитель и 33-летний пассажир «Богдана» и 22-летний пассажир «Калины». Всех их доставили в больницу. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

В Липецке на проспекте Победы 24-летний водитель «Пежо» допустил наезд на стоящий автомобиль «Хендай» с 49-летней женщиной за рулем. В аварии пострадал 5-летний пассажир  «Хендая» – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. 

В Липецке на Театральной площади 38-летний водитель «Мерседеса» на регулируемом пешеходном переходе сбил 65-летнюю женщину. Ее госпитализировали с места аварии. 

28 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2880 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 95.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2448 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей.

1 920
#авария #ДТП
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кто-то вообще обратит внимание на эти гонки?

16 минут назад
У нас в городе ДПС работае и в особенности по ночам? Ночные гонки по всему городу с ревущими моторами слышны даже на окраинах. Неужели их вычислить по камерам нельзя? Ведь существуют нормы шума в ночное время. Понастроили безопасных и качественных дорог в городе тогда старте защищающии экраны от шума. Раньше хоть какие-то деревья спасали от этих шумов, сейчас их все попелили. Почему власти не реагируют на эти ночные гонки? Заявлений мало?
ответить

Еще в рубрике

Механизатор украл 600 кг лука
#кража #лук
Механизатор украл 600 кг лука

8 минут назад

Происшествия
Москвичи в августе собираются отдыхать в Липецке
#туризм
6
Москвичи в августе собираются отдыхать в Липецке

41 минуту назад

Происшествия
В Орле осужден липчанин, убивший охранника предприятия
#убийство #суд
В Орле осужден липчанин, убивший охранника предприятия

46 минут назад

Происшествия
«ВАЗ-2114» перевернулся на крышу на проспекте Победы
#ДТП
42
«ВАЗ-2114» перевернулся на крышу на проспекте Победы

вчера, 22:56

Происшествия
В автомобиле «Тойота», в который врезался липецкий «Рено», находился глава Панинского района Воронеж...
#авария #ДТП
12
В автомобиле «Тойота», в который врезался липецкий «Рено», находился глава Панинского района Воронеж...

вчера, 21:07

Происшествия
Экс-прокурора оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду без прав
#ДТП #Макеев
72
Экс-прокурора оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду без прав

вчера, 19:29

Происшествия