Происшествия
13 минут назад
В автомобиле «Тойота Камри», в который врезался липецкий «Рено Логан», ехал глава Панинского района Воронежской области
73
А аварии погибла липецкая школьница, глав района тоже получил травмы и госпитализирован
Как сообщалGOROD48, вчера на 6-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Логан», 59-летний житель Липецкой области, двигаясь со стороны поселка Сомово в направлении села Новая Усмань, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Камри» под управлением 52-летнего жителя Воронежской области. В аварии погибла 15-летняя пассажирка липецкого «Рено Логан». Аварию записали регистраторы обеих машин.
Судя по записям, водитель «Рено» с липецкими номерами в затяжном повороте начал выезжать на полосу встречного движения. Он дернул руль вправо, после чего машину начало заносить и вновь выбросило на полосу встречного движения под «Тойоту Камри».
Как сообщает ТАСС, в «Тойоте Камри» ехал глава Панинского района Липецкой области Николай Щеглов, который получил травмы в этом ДТП и госпитализирован. Глава района находился на пассажирском сидении.
Судя по записям, водитель «Рено» с липецкими номерами в затяжном повороте начал выезжать на полосу встречного движения. Он дернул руль вправо, после чего машину начало заносить и вновь выбросило на полосу встречного движения под «Тойоту Камри».
Как сообщает ТАСС, в «Тойоте Камри» ехал глава Панинского района Липецкой области Николай Щеглов, который получил травмы в этом ДТП и госпитализирован. Глава района находился на пассажирском сидении.
73