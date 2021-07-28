В цеху на улице Ферросплавной горел грузовой автомобиль

Пожарные потушили 14 возгораний за минувшие сутки.

Ночью 26 июля произошёл пожар в кирпичной надворной постройке площадью 60 квадратных метров на улице Пролетарской поселка Рощинский Чаплыгинского района.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку сарая. Причина пожара - короткое замыкание.



А уже ночью 27 июля произошёл пожар в ремонтном боксе на улице Ферросплавной в Липецке.



- В результате пожара повреждены грузовой автомобиль и оборудование на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет. На тушение пожара привлекались четыре отделения пожарной охраны и служба пожаротушения. Причина пожара - короткое замыкание, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Днем 27 июля на улице Свободы в селе Крутогорье Липецкого района загорелся нежилой деревянный дом. Дом сгорел полностью. Трем пожарным отделениям огонь помогали тушить два добровольца. Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём.



Всего 27 июня в Липецкой области зарегистрировано 14 пожаров. В четырех случаях горела сухая трава.

