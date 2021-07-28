Происшествия

сегодня, 14:15

В цеху на улице Ферросплавной горел грузовой автомобиль

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#МЧС #пожар
В цеху на улице Ферросплавной горел грузовой автомобиль

Пожарные потушили 14 возгораний за минувшие сутки.

Ночью 26 июля произошёл пожар в кирпичной надворной постройке площадью 60 квадратных метров на улице Пролетарской поселка Рощинский Чаплыгинского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку сарая. Причина пожара - короткое замыкание. 

А уже ночью 27 июля произошёл пожар в ремонтном боксе на улице Ферросплавной в Липецке. 

- В результате пожара повреждены грузовой автомобиль и оборудование на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет. На тушение пожара привлекались четыре отделения пожарной охраны и служба пожаротушения. Причина пожара - короткое замыкание, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Днем 27 июля на улице Свободы в селе Крутогорье Липецкого района загорелся нежилой деревянный дом. Дом сгорел полностью. Трем пожарным отделениям огонь помогали тушить два добровольца. Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём.

Всего 27 июня в Липецкой области зарегистрировано 14 пожаров. В четырех случаях горела сухая трава.
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#МЧС #пожар

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