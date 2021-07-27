В мире

55 минут назад

На химическом заводе в Германии произошел взрыв

89
#взрыв #завод #Германия

Мощный взрыв прогремел на предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.

В Германии прогремел взрыв на химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer.

Инцидент произошел в городе Леверкузене на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Местных жителей попросили не выходить из дома.

В полиции Германии сообщили о нескольких пострадавших в результате взрыва на химическом заводе "Байер" в Леверкузене.

По данным немецких СМИ, инцидент произошел около 09:30 (10:30 по московскому времени), - передает РЕН-ТВ. По предварительной информации, взрыв произошел на одном из объектов компании.

Компания Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark, призывает жителей укрыться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Местных жителей просили закрыть окна и двери, так как были опасения утечки опасного вещества, - передает РИА Новости.

Власти объявили "крайнюю степень опасности", ближайшие дороги закрыты.

На заводе производят лекарства и продукцию для сельского хозяйства. Причина взрыва пока не установлена.

Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, о чем свидетельствуют фото и видео из соцсетей.
89
#взрыв #завод #Германия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Российский пловец выиграл золотую медаль в финальном заплыве на 100 м на спине на ОИ в Токио
#Олимпиада в Токио #золото #плавание
Российский пловец выиграл золотую медаль в финальном заплыве на 100 м на спине на ОИ в Токио

сегодня, 10:01

В мире
США и ФРГ договорились по поводу «Северного потока-2»
#Северный поток-2 #США #ФРГ
США и ФРГ договорились по поводу «Северного потока-2»

22.07.2021 13:30

В мире
Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину
#ЕСПЧ #Россия #Украина
Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

22.07.2021 12:18

В мире
Глава ВОЗ заявил о возможности появления нового более опасного штамма коронавируса
#коронавирус #штамм #мутация
Глава ВОЗ заявил о возможности появления нового более опасного штамма коронавируса

21.07.2021 09:59

В мире
Футболиста «Эвертона» арестовали по подозрению в сексуальном преступлении в отношении несовершенноле...
Футболиста «Эвертона» арестовали по подозрению в сексуальном преступлении в отношении несовершенноле...

20.07.2021 13:47

В мире
В Турции предложили закрыть страну для российских туристов
В Турции предложили закрыть страну для российских туристов

19.07.2021 15:27

В мире