55 минут назад
На химическом заводе в Германии произошел взрыв
Мощный взрыв прогремел на предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.
Инцидент произошел в городе Леверкузене на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Местных жителей попросили не выходить из дома.
В полиции Германии сообщили о нескольких пострадавших в результате взрыва на химическом заводе "Байер" в Леверкузене.
По данным немецких СМИ, инцидент произошел около 09:30 (10:30 по московскому времени), - передает РЕН-ТВ. По предварительной информации, взрыв произошел на одном из объектов компании.
Компания Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark, призывает жителей укрыться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Местных жителей просили закрыть окна и двери, так как были опасения утечки опасного вещества, - передает РИА Новости.
Власти объявили "крайнюю степень опасности", ближайшие дороги закрыты.
На заводе производят лекарства и продукцию для сельского хозяйства. Причина взрыва пока не установлена.
Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, о чем свидетельствуют фото и видео из соцсетей.
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