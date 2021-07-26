Спорт
сегодня, 18:56
Екатерина Зюзина пока не проходит в десятку финалисток на Олимпиаде
Наша яхтсменка занимает 24-е место, но надежд не теряет: впереди ещё шесть гонок.
Липчанка Екатерина Зюзина сегодня выступила ещё в двух гонках в соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер-Радиал» на Олимпиаде в Токио.
Больших изменений по сравнению со вчерашний днём не произошло: сегодня Екатерина сначала показала 35-й результат, а затем существенно его улучшила и по итогам следующего заезда финишировала 12-й – пока это её лучший показатель в Токио.
Напомним, вчера в двух вчерашних заездах Катя пересекала черту 15-й и 31-й.
Отметим, что в парусном спорте существует особенная система победителей – по так называемой сумме мест: места спортсмена в каждой гонке суммируются и выше располагается тот, у кого сумма меньше. У Зюзиной сейчас 93 очка (15+31+35+12), но худший результат (35-е место) вычитается. Итого у Зюзиной в зачёт Олимпиады сейчас идут 53 очка. Это соответствует текущему 24-му месту среди 44-х участниц.
Впереди ещё шесть гонок - по две 27, 29 и 30 июня, в которых всё может ещё не раз перевернуться. В финал, который состоится 1 августа, попадут десять сильнейших яхтсменок. От 10-го места липчанку отделяют 24 очка – за оставшееся время это вполне реально отыграть.
Лидерство захватила Лине Флем Холст из Норвегии, для которой сегодняшний день был максимально удачным. Она выиграла одну гонку, а во второй финишировала третьей. Вчера у наследницы викингом было 3-е и 20-е место, но худший результат вычтен, поэтому в зачёт идут 7 очков.
На втором месте Василиса Карачалиу из Греции – 9 очков (сегодня выиграла 4-й заезд), на третьем – Анна Мария Риндом из Дании, у которой 14 баллов.
Больших изменений по сравнению со вчерашний днём не произошло: сегодня Екатерина сначала показала 35-й результат, а затем существенно его улучшила и по итогам следующего заезда финишировала 12-й – пока это её лучший показатель в Токио.
Напомним, вчера в двух вчерашних заездах Катя пересекала черту 15-й и 31-й.
Отметим, что в парусном спорте существует особенная система победителей – по так называемой сумме мест: места спортсмена в каждой гонке суммируются и выше располагается тот, у кого сумма меньше. У Зюзиной сейчас 93 очка (15+31+35+12), но худший результат (35-е место) вычитается. Итого у Зюзиной в зачёт Олимпиады сейчас идут 53 очка. Это соответствует текущему 24-му месту среди 44-х участниц.
Впереди ещё шесть гонок - по две 27, 29 и 30 июня, в которых всё может ещё не раз перевернуться. В финал, который состоится 1 августа, попадут десять сильнейших яхтсменок. От 10-го места липчанку отделяют 24 очка – за оставшееся время это вполне реально отыграть.
Лидерство захватила Лине Флем Холст из Норвегии, для которой сегодняшний день был максимально удачным. Она выиграла одну гонку, а во второй финишировала третьей. Вчера у наследницы викингом было 3-е и 20-е место, но худший результат вычтен, поэтому в зачёт идут 7 очков.
На втором месте Василиса Карачалиу из Греции – 9 очков (сегодня выиграла 4-й заезд), на третьем – Анна Мария Риндом из Дании, у которой 14 баллов.
Еще в рубрике
11.07.2021 21:06Спорт
Кошмар какой то