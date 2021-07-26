Коронавирус

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За сутки в Липецкой области выявили 244 случая COVID-19, 10 человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 244 случая COVID-19, 10 человек умерли

Для сравнения 26 июля 2020 года были зарегистрированы 14 случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 244 новых случаев коронавируса, 10 человек умерли, 38 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 508 случаев COVID-19, выздоровели 33 302 человека, умерли 1 094 человека.

В России за сутки выявлены 23 239 случаев COVID-19, выздоровели 16 200 человек, умерли — 727 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 149 780 случаев COVID-19, выздоровели 5 506 834 человека, умер — 154 601 человек.
7 725
#коронавирус
2

Комментарии (7)

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1 минуту назад
Умерли от чего ? Врач болт положил на больных. Да и денег в карман поди не дали. А к таким безденежным больным и не подходят.
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Как это

4 минуты назад
проверить ?
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Липчанин

36 минут назад
Если на производстве плохо работают то наказывают премией, тогда за что надбавки медикам. За их не профессионализм
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===

44 минуты назад
Понеслось, видно хороший фестиваль организовали!
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Безмасочник

44 минуты назад
Нужно было бы вводить строгий санитарный режим с самого начала. Тогда и не было бы такого.
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В 2021 году

52 минуты назад
слово фестиваль уже стало нарицательным , спасибо уваркиной за это .
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Больше фестивалей хороших и разных

53 минуты назад
так и исчезнет Липецк !
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