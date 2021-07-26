Коронавирус
сегодня, 11:20
За сутки в Липецкой области выявили 244 случая COVID-19, 10 человек умерли
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Для сравнения 26 июля 2020 года были зарегистрированы 14 случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 244 новых случаев коронавируса, 10 человек умерли, 38 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 508 случаев COVID-19, выздоровели 33 302 человека, умерли 1 094 человека.
В России за сутки выявлены 23 239 случаев COVID-19, выздоровели 16 200 человек, умерли — 727 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 149 780 случаев COVID-19, выздоровели 5 506 834 человека, умер — 154 601 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 508 случаев COVID-19, выздоровели 33 302 человека, умерли 1 094 человека.
В России за сутки выявлены 23 239 случаев COVID-19, выздоровели 16 200 человек, умерли — 727 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 149 780 случаев COVID-19, выздоровели 5 506 834 человека, умер — 154 601 человек.
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