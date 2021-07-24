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Двое погибли в ДТП с туристическим автобусом на Кубани

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#ДТП #авария #автобус

По предварительным данным, два человека погибли: женщина и мужчина.

Утром 24 июля в поселке Мезмай Апшеронского района опрокинулся автобус. Водитель автобуса съехал с проезжей части, после чего автобус опрокинулся.

По имеющимся данным сегодня утром водитель автобуса "Хёндэ" в районе посёлка Мезмай, не справившись с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание, - сообщает СК РФ по Краснодарскому краю.

В салоне автобуса находились 22 пассажира. В результате ДТП два человека погибли, еще 21 пострадал, в их числе и водитель. Уточняется, что среди пострадавших нет детей, - пишут "Кубанские новости".

В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, два человека погибли: женщина и мужчина", - сообщили в районной администрации.

Сейчас на месте работают 10 бригад скорой помощи, направлен вертолет санавиации. Тяжелых пациентов при необходимости доставят в краевые больницы, – сообщили в краевом оперативном штабе.

По предварительным данным администрации Апшеронского района, автобус привез группу людей для осмотра местных достопримечательностей из Кореновска.

По факту ДТП СК РФ и прокуратура региона проводят проверки. Устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

Горячеключевским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно организована доследственная проверка.
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#ДТП #авария #автобус

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