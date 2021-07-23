Происшествия
сегодня, 18:36
Олега Королева во второй раз за неделю лишили водительских прав на год
23 2340
На этот раз – за сбитый дорожный знак на улице Студеновской.
Сегодня судья Правобережного судебного участка №13 Константин Сорокин вынес два решения по административным правонарушениям, совершенным 13 мая членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым: в первом случае он сбил на своем «Лексусе» знак дорожного движения у дома №43 по улице Студеновской, во втором – наехал на еще один знак у дома №27 по той же улице.
В первом случае Олегу Королеву инкриминировали правонарушение, наказание по которому определено частью второй статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния»). За это суд лишил его водительских прав на год.
Таким образом, Олега Королева можно считать «рецидивистом», ведь на этой неделе, в понедельник, судья Левобережного судебного участка №2 Липецка Елена Нестерова уже лишила экс-губернатора прав управления автомобилем сроком на год за то, что черный «Лексус» под его управлением выбил с дороги «Чери-Амулет» (судья не поверила 73-летнему брату Олега Королева, Сергею, утверждавшему, что за рулем «Лексуса» был он, а не на то время сенатор).
По второму случаю на улице Студенческой суд оштрафовал Олега Королева за правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 12.27 («невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является»), на 1 000 рублей.
В первом случае Олегу Королеву инкриминировали правонарушение, наказание по которому определено частью второй статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния»). За это суд лишил его водительских прав на год.
Таким образом, Олега Королева можно считать «рецидивистом», ведь на этой неделе, в понедельник, судья Левобережного судебного участка №2 Липецка Елена Нестерова уже лишила экс-губернатора прав управления автомобилем сроком на год за то, что черный «Лексус» под его управлением выбил с дороги «Чери-Амулет» (судья не поверила 73-летнему брату Олега Королева, Сергею, утверждавшему, что за рулем «Лексуса» был он, а не на то время сенатор).
По второму случаю на улице Студенческой суд оштрафовал Олега Королева за правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 12.27 («невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является»), на 1 000 рублей.
23 2340
Комментарии (23)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Уж на сковородке ОПК
Удивительно и невероятно
Не понял
Ждём твоих твитов
Липчанин
Ветер перемен
Ник
июль
Знаток
Браво!