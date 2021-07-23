Происшествия

сегодня, 18:36

Олега Королева во второй раз за неделю лишили водительских прав на год

23 2340
#Олег Королев
4
Олега Королева во второй раз за неделю лишили водительских прав на год

На этот раз – за сбитый дорожный знак на улице Студеновской.

Сегодня судья Правобережного судебного участка №13 Константин Сорокин вынес два решения по административным правонарушениям, совершенным 13 мая членом Совета Федерации от Липецкой области Олегом Королевым: в первом случае он сбил на своем «Лексусе» знак дорожного движения у дома №43 по улице Студеновской, во втором – наехал на еще один знак у дома №27 по той же улице.


В первом случае Олегу Королеву инкриминировали правонарушение, наказание по которому определено частью второй статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния»). За это суд лишил его водительских прав на год.

Таким образом, Олега Королева можно считать «рецидивистом», ведь на этой неделе, в понедельник, судья Левобережного судебного участка №2 Липецка Елена Нестерова уже лишила экс-губернатора прав управления автомобилем сроком на год за то, что черный «Лексус» под его управлением выбил с дороги «Чери-Амулет» (судья не поверила 73-летнему брату Олега Королева, Сергею, утверждавшему, что за рулем «Лексуса» был он, а не на то время сенатор).

По второму случаю на улице Студенческой суд оштрафовал Олега Королева за правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 12.27 («невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является»), на 1 000 рублей.
23 2340
#Олег Королев
4

Комментарии (23)

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Уж на сковородке ОПК

1 минуту назад
А другой фотки нет с аритмией?
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Удивительно и невероятно

4 минуты назад
Да и гаишники что-то осмелили,то Королёв,то прокурор. Так глядишь и права перестанут раздавать на лево на право и на дорогах меньше аварий будет
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Не понял

6 минут назад
бухим он что ли не признан? Тогда это всё пшик и курам на смех. За вождение авто в состоянии алкогольного опьянения лишение прав на 1.5-2 года
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Ждём твоих твитов

8 минут назад
Уважаемый Олег пятрович !с уважением твои подписчики
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Липчанин

10 минут назад
Ну понятно, что команда сверху поступила. Сами судьи наши никогда б не осмелились на такое решение.
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Ветер перемен

15 минут назад
Как забавно наблюдать стоило человеку потерять власть и все про него забыли и видимо даже бабло не помогает
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Ник

15 минут назад
Началось глумление, крепись Олег Петрович!
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июль

18 минут назад
точно так же он и областью "рулил"...
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Знаток

21 минуту назад
А за пьянство за рулём когда будут судить ???
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Браво!

28 минут назад
Возможно ли придумать больший позор? Адвокат молодец! Он окончательно утопит в грязи остатки репутации бывшего главы, сенатора и просто мужика.
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