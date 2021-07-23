В России вырос спрос на простые кнопочные телефоны

За второй квартал года продажи кнопочных телефонов увеличились на 26% в штуках и на 25% в денежном выражении.





Как утверждают эксперты, продажи устройств в натуральном выражении увеличились с 4% до 26%, а в денежном — от 18,8% до 35%. Наибольший рост зафиксировали в группе "М.Видео — Эльдорадо". В среднем цена кнопочного телефона поднялась на 11% и составила 1,45 тысячи рублей.



За первую половину текущего года в России реализовали 3,1 миллиона таких гаджетов — это на 6,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, - отметили в "Связном".



Популярность дешевых кнопочных телефонов, по мнению ретейлеров, обусловлена началом дачного сезона и ростом числа трудовых мигрантов. Помимо этого, на спрос повлияло использование таких телефонов вместо стационарных на удаленке во время пандемии, а также боязнь утечки персональных данных со смартфонов. Кнопочные устройства весьма востребованы среди сотрудников закрытых предприятий, так как использование современных гаджетов там запрещено.



Эксперты при этом предрекли дальнейшее снижение импорта таких телефонов из-за дефицита компонентов и роста цен на них, а также подорожания перевозок. По словам аналитиков, из-за проблем с поставками еще в прошлом году стоимость таких устройств выросла в среднем на 20%, существенное подорожание отмечается и сейчас.

Продажи простых кнопочных телефонов в России в первом полугодии неожиданно выросли, - утверждают ретейлеры, хотя в последние годы стабильно снижались. Простые дешевые аппараты во время пандемии оказались востребованными среди удаленных работников — они заменяют ими стационарные устройства, поясняют эксперты. Кроме того, участники рынка говорят об усилении бдительности граждан в отношении кибермошенников и утечек данных. Но поставки таких телефонов сокращаются на фоне проблем с логистикой и роста цен на компоненты. По этой же причине существенно увеличивается стоимость самих устройств, - пишет "Ъ" Как утверждают эксперты, продажи устройств в натуральном выражении увеличились с 4% до 26%, а в денежном — от 18,8% до 35%. Наибольший рост зафиксировали в группе "М.Видео — Эльдорадо". В среднем цена кнопочного телефона поднялась на 11% и составила 1,45 тысячи рублей.За первую половину текущего года в России реализовали 3,1 миллиона таких гаджетов — это на 6,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, - отметили в "Связном".Популярность дешевых кнопочных телефонов, по мнению ретейлеров, обусловлена началом дачного сезона и ростом числа трудовых мигрантов. Помимо этого, на спрос повлияло использование таких телефонов вместо стационарных на удаленке во время пандемии, а также боязнь утечки персональных данных со смартфонов. Кнопочные устройства весьма востребованы среди сотрудников закрытых предприятий, так как использование современных гаджетов там запрещено.Эксперты при этом предрекли дальнейшее снижение импорта таких телефонов из-за дефицита компонентов и роста цен на них, а также подорожания перевозок. По словам аналитиков, из-за проблем с поставками еще в прошлом году стоимость таких устройств выросла в среднем на 20%, существенное подорожание отмечается и сейчас.