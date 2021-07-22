Липчанку избили и ограбили в Подмосковье

Отнятые украшения грабители сдали в ломбард

Сотрудниками Раменского отдела вневедомственной охраны задержаны ранее судимые 32-летняя жительница Тульской области, 40-летний гражданин из города Калуги, а также 40-летний мужчина, зарегистрированный в Ставропольском крае. Их подозревают в грабеже, совершенном в селе Софьино.



Как сообщает пресс-служба Росгвардии, находясь возле реки в состоянии алкогольного опьянения, они избили 32-летнюю жительницу Липецкой области. После этого они сорвали с женщины дорогостоящие украшения.



В преступлении подозреваемые не сознались, но вскоре одно из украшений было обнаружено в местном ломбарде, куда его принес один из задержанных.



В настоящее время по данному факту ведется проверка.



