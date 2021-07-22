Происшествия

23 минуты назад

Липчанку избили и ограбили в Подмосковье

3 462
#грабежь
Липчанку избили и ограбили в Подмосковье

Отнятые украшения грабители сдали в ломбард

Сотрудниками Раменского отдела вневедомственной охраны задержаны  ранее судимые 32-летняя жительница Тульской области, 40-летний гражданин из города Калуги, а также 40-летний мужчина, зарегистрированный в Ставропольском крае. Их подозревают в грабеже, совершенном в селе Софьино.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, находясь возле реки в состоянии алкогольного опьянения, они избили  32-летнюю жительницу Липецкой области. После этого они сорвали с женщины дорогостоящие украшения.

 В преступлении подозреваемые  не сознались,  но  вскоре одно из украшений было обнаружено в местном ломбарде, куда его принес один из задержанных. 

В настоящее время по данному факту ведется проверка.

3 462
#грабежь

Комментарии (3)

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Жена Петушевича

5 минут назад
Не смей обижать мамку! А то на работу в июле и августе будешь сам в шубе ходить...
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Кошмар

5 минут назад
"#грабежь"... ну включите автокоррекцию, раз вы русский язык плохо знаете!
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Петушевич

15 минут назад
Моя теща тоже ходит на речку в шубе и золотых украшениях. Покажу ей статью, может возьмется за ум
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