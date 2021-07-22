США и ФРГ договорились по поводу «Северного потока-2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу "Северного потока-2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.





"Мы ввели в мае значительные по объему санкции в отношении дополнительных 19 организаций, были также введены санкции против компании - оператора [газопровода] и сотрудников, но мы приостановили их в интересах того, чтобы посмотреть, могли ли мы сделать так, чтобы Германия работала с нами, Украиной и Польшей по вопросу последствий и уязвимостей, которые создает этот газопровод для Украины", - пояснила заместитель госсекретаря США.



"Мы не предприняли никаких действий, чтобы (заставить) Украину молчать. Украина - это суверенная страна и говорит сама за себя", - отметила она, комментируя публикацию газеты Politico о якобы требовании Вашингтона к Киеву прекратить критику газопровода.



"Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сообщила Нуланд.



По ее словам, ФРГ взяла на себя в рамках договоренностей с США по проекту "Северный поток - 2" обязательство добиваться выработки общеевропейских санкций в отношении Москвы в случае агрессивных шагов России против Украины, - передает



"Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в отношении Европы в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Это один аспект данной договоренности", - отметила Нуланд.



ФРГ в рамках соглашения с США по "Северному потоку - 2" согласился поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. США добиваются продления данного соглашения на 10 лет, уточнила замглавы американской дипломатии. "Другой аспект договоренности - это поддержка продления соглашения о транзите между Россией и Украиной. Как вы знаете, оно истекает в 2024 году. Мы будем добиваться при помощи всех рычагов влияния дополнительных 10 лет для Украины", - отметила она.



По ее словам, договоренность предполагает оказание Украине Германией и Соединенными Штатами финансовой помощи в целях диверсификации источников энергоресурсов Киева. "Однако, говоря в более широком плане, нам необходимо работать вместе, чтобы сократить зависимость Украины - как ее экономическую зависимость от транзита [российских энергоносителей], так и ее собственную зависимость от российского [природного] газа", - отметила замгоссекретаря. Она пообещала, что, когда Вашингтон обнародует в ближайшие часы детали договоренности с Берлином, то речь будет идти в том числе о "значительных усилиях" США и Германии ради диверсификации источников энергоресурсов "для Украины". США и ФРГ зафиксируют "конкретные суммы в долларах и евро" на эти цели, - рассказала Нуланд. США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток - 2", детали будут объявлены в ближайшие часы, - рассказала накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса."Мы ввели в мае значительные по объему санкции в отношении дополнительных 19 организаций, были также введены санкции против компании - оператора [газопровода] и сотрудников, но мы приостановили их в интересах того, чтобы посмотреть, могли ли мы сделать так, чтобы Германия работала с нами, Украиной и Польшей по вопросу последствий и уязвимостей, которые создает этот газопровод для Украины", - пояснила заместитель госсекретаря США."Мы не предприняли никаких действий, чтобы (заставить) Украину молчать. Украина - это суверенная страна и говорит сама за себя", - отметила она, комментируя публикацию газеты Politico о якобы требовании Вашингтона к Киеву прекратить критику газопровода."Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сообщила Нуланд.По ее словам, ФРГ взяла на себя в рамках договоренностей с США по проекту "Северный поток - 2" обязательство добиваться выработки общеевропейских санкций в отношении Москвы в случае агрессивных шагов России против Украины, - передает ТАСС "Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в отношении Европы в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Это один аспект данной договоренности", - отметила Нуланд.ФРГ в рамках соглашения с США по "Северному потоку - 2" согласился поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. США добиваются продления данного соглашения на 10 лет, уточнила замглавы американской дипломатии. "Другой аспект договоренности - это поддержка продления соглашения о транзите между Россией и Украиной. Как вы знаете, оно истекает в 2024 году. Мы будем добиваться при помощи всех рычагов влияния дополнительных 10 лет для Украины", - отметила она.По ее словам, договоренность предполагает оказание Украине Германией и Соединенными Штатами финансовой помощи в целях диверсификации источников энергоресурсов Киева. "Однако, говоря в более широком плане, нам необходимо работать вместе, чтобы сократить зависимость Украины - как ее экономическую зависимость от транзита [российских энергоносителей], так и ее собственную зависимость от российского [природного] газа", - отметила замгоссекретаря. Она пообещала, что, когда Вашингтон обнародует в ближайшие часы детали договоренности с Берлином, то речь будет идти в том числе о "значительных усилиях" США и Германии ради диверсификации источников энергоресурсов "для Украины". США и ФРГ зафиксируют "конкретные суммы в долларах и евро" на эти цели, - рассказала Нуланд.