38 минут назад
В Ельце задержали взломщика игровых консолей
В Ельце полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности») и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности»). По данным следствия, обвиняемый взламывал игровые консоли.
- Подозреваемый полностью признался в содеянном и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.