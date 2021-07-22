В Ельце задержали взломщика игровых консолей

В Ельце полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности») и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности»). По данным следствия, обвиняемый взламывал игровые консоли.

Полицейские установили, что 35-летний ельчанин покупал игровые приставки в интернете и устанавливал на них программное обеспечение, при помощи которого на приставках можно запускать пиратские игры. После чего продавал консоли по более высокой цене.



- Подозреваемый полностью признался в содеянном и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

