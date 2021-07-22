Происшествия

38 минут назад

В Ельце задержали взломщика игровых консолей

247
#пиратство
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В Ельце задержали взломщика игровых консолей

В Ельце полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности») и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности»). По данным следствия, обвиняемый взламывал игровые консоли. 

Полицейские установили, что 35-летний ельчанин покупал игровые приставки в интернете и устанавливал на них программное обеспечение, при помощи которого на приставках можно запускать пиратские игры. После чего продавал консоли по более высокой цене.

- Подозреваемый полностью признался в содеянном и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
247
#пиратство
1

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