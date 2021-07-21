Общество
26 минут назад
Без сквера и новой дороги – почему липчане остались без отремонтированных пространств?
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Подрядчик набрал столько муниципальных контрактов, сколько не сумел переварить.
Ранее GORОD48 сообщал, что «Мэрия собирается расторгнуть контракт на реконструкцию улицы Зегеля». И не только его. Заказчики - УГС Липецка и МКУ «Управление строительства Липецка» – крайне недовольны действиями подрядной организации, ООО «Строймастер» (ИНН 4825056523), которая не исполняет взятые на себя обязательства.
Остановимся подробнее на той же улице Зегеля. Муниципальный контракт с этой организацией был заключен управлением главного смотрителя администрации Липецка 5 апреля. Сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен был к 31 августа. Но руководитель компании пообещал главе Липецка Евгении Уваркиной управиться с работами к Дню города. То есть уже в минувшую пятницу по обновленной дороге должен был ездить транспорт, велосипедисты могли бы опробовать выделенную им дорожку, а пешеходы - гулять по мощенным новой плиткой тротуарам. Но…
Еще в конце прошлой недели на одном конце этой 700-метровой улицы три человека в желтых жилетах собирали на поддоны старую плитку, а на другом конце этой улицы разгружали поддоны с новой. Нет и речи о том, что по улице могли бы открыть хотя бы движение транспорта, наглухо перекрытое в ночь на 27 апреля: на дороге зияют прикрытые поломанными деревяшками колодцы подземных коммуникаций. Как сказал бы в этой ситуации незабвенный Швондер: «Это какой-то позор!»
Ремонт улицы «Строймастер» начал, имея за собой не исполненные обязательства по другим муниципальным контрактам, но об этом позже. Ремонт улицы Зегеля обойдется бюджету в 71,3 млн рублей. Но сразу же стало ясно, что исполнение контракта будет проблемой. Губернатор Игорь Артамонов и глава города Евгения Уваркина в глаза руководителю компании говорили о том, что редко видят тут больше десяти рабочих. И всякий раз тот заверял, что исправит ситуацию. Но, как показало время, ни нотации, ни штрафные санкции (за отставание от графика производства работ, представленного самим же подрядчиком, на «Строймастер» заказчиком наложено девять штрафов по 10 000 рублей каждый) ничего не изменили. Поэтому первый вице-мэр Константин Востриков и заявил, что этот контракт - под угрозой срыва.
– С каждым днем становится все очевиднее, что улицу не сдадут в обещанный срок. Поэтому мы уходим на одностороннее расторжение контракта в июле, – сказал первый заместитель главы Липецка.
На ремонт улицы объявят новые торги. И новый подрядчик выполнит работы в октябре. Но движение по улице Зегеля, как заверяют в мэрии, будет открыто раньше.
Мэрия имеет претензии к этой компании и по контрактам, за которые та взялась еще в прошлом году. Возьмем площадь Заводскую, где «Строймастер» благоустраивал пешеходную зону. Предполагалось, что она будет готова 1 мая этого года. Но только в середине июля подрядчик сообщил заказчику, управлению строительства Липецка, что готов сдать работу. Оказывается, компания только-только получила заказанные в другом городе малые архитектурные формы: урны и лавочки! Почему эти вещи не были куплены хотя бы весной? А ведь в апреле Евгения Уваркина просила строителей ускориться, чтобы уже в мае горожане увидели красивую и благоустроенную площадь. Но к тому времени ни шатко, ни валко те лишь перекладывали тротуарную плитку на площади, уложенную в морозы, что вызвало возмущение у очевидцев. И хотя подрядчик заявлял, что кладет плитку на подушку с добавлением соли, что гарантирует качество, весна показала, что законы физики сильнее заявлений строителей.
В итоге фирме за площадь Заводскую заплатили 3,5 млн рублей из заказа ценой в 8,7 миллиона. Также она оштрафована на 86,5 тысячи за просрочки.
Другой подобный объект: проезд Строителей – также не принят мэрией в эксплуатацию. Компания должна была сдать дорогу на проезде к 31 декабря 2020 года. Асфальт укладывали в ноябре-декабре. УГС Липецка наложил на «Строймастер» 14 штрафов по 5 000 рублей каждый и еще один – на 60,6 тысяч рублей.
Конечно, жители Липецка видят этот бардак. И возмущаются тому, что городская администрация работает с такими подрядчиками. Но редко кто знает, что в аукционах на подряды по ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» может участвовать практически любое юрлицо: с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, без материальной базы, без техники и штата сотрудников и выиграть контракт, предложив самую низкую цену.
В этом году компания «Строймастер» выиграла восемь муниципальных контрактов на 250 млн рублей. На аукционах по двум объектам компания, как говорят участники торгов, на 25% снизила начальную максимальную цену контрактов. Это касается пешеходной зоны на улице Белана: сразу трех муниципальных контрактов общей ценой 20,1 млн рублей, подписанных еще в ноябре прошлого года со сроком исполнения 1 июля этого. И по четырем из этих контактов (площадь Заводская и улица Белана) компания выбилась из графика работ.
Вот как сегодня выглядит улица Белана: кучи песка и щебня, пунктиры бордюров, штабеля тротуарной плитки. Весной этого года вице-губернатор Дмитрий Аверов заверил GOROD48, что к Дню города тут появится обновленный бульвар, но жители сразу нескольких микрорайонов, которые сшивает в единое общественное пространство эта улица, осталась без подарка.
Безусловно, не исполненные обещания раздражают не только липчан.
В мэрии Липецка решили поставить точку во взаимоотношениях с ООО «Строймастер».
Заказчики – УГС Липецка и МКУ «Управление строительства Липецка» – запустили процедуру одностороннего расторжения контрактов по скверу на улице Белана и площади Заводской. Также эта процедура начата по еще одному объекту, доставшемуся «Строймастеру» – благоустройству территории у ДС «Звездный».
Со «Звездным» тоже все ясно: контракт на сумму в 79,4 млн рублей подразумевает преображение территории у «Звездного» к 1 августа. Но за полмесяца до этого срока очевидно – тут ничего сделано не будет. Фирма уже оштрафована на 31,7 тысячи рублей, и, кажется, это не последние санкции. Тем временем работы тут в полном разгаре: подрядчики Сбера, которые строят плоскостной фонтан на месте демонтированного старого, работают по утвержденному графику.
На очереди – расторжение еще одного контракта, на благоустройство территории возле областного Центра культуры и народного творчества ценой 8,2 млн рублей. Пока же строительная организация наказана пятью штрафами на 5 000 рублей каждый.
– Наша задача – очистить город от недобросовестных подрядчиков, показать, что мы не будем закрывать глаза на низкое качество и несвоевременное исполнение работ. И мы просим контролирующие органы помочь нам в этой работе: прокуратуру и УФАС по Липецкой области. У прокуратуры есть возможность оштрафовать подрядную организацию за неисполнение нацпроектов на сумму невыполненных работ, а антимонопольное ведомство может внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков. В этом случае ни юрлицо, ни учредитель компании, ни его директор не смогут больше участвовать в аукционах, – говорит первый заместитель главы Липецка Константин Востриков.
Процедура расторжения расписана в федеральном законодательстве. У подрядчика есть 40 суток на исправление ситуации. Но, кажется, что «Строймастеру» не избежать фиаско. Впрочем, подрядчик ускорился, как смог. Так, сейчас на улицу Зегеля выходят по 30 рабочих и больше. Возможно, к 31 августа строители и успеют сдать этот объект. Но репутация компании, конечно, основательно подмочена: этим летом «Строймастер» успел в срок разве что отремонтировать улицу Меркулова.
Директор ООО «Строймастер» Елена Киселева готова признать претензии мэрии только по четырем контрактам: по благоустройству площади Заводской и созданию пешеходной зоны на улице Белана:
– На площади Заводской мы были не одни. Там были и другие организации, которые тянули по этому объекту свои сети – МУП «Липецкгорсвет» и ПАО «Ростелеком». Поэтому мы и выбились из графика. Да, мы оплатили пени и штрафы за просрочку, но этот объект мы сдали заказчику 16 июля.
По словам Елены Киселевой, по трем контрактам по улице Белана обнаружились ошибки в локальных сметных расчетах. Поэтому организация не смогли закрыть определенный объем выполненных работ. Были ошибки в расценках. С заказчиком эта проблема была разрешена только в начале июля. Сейчас часть работ по обустройству тротуаров УГС у «Строймастера» принял. Директор подрядной организации уверяет, что объект будет сдан в середине августа с учетом большого объема озеленения, которым будет заниматься МУП «Зеленхоз».
– На улице Белана напротив дома №13 в середине будущей велодорожки оказалась опора с кабелем. Мы так и не узнали у заказчика, чья она. Мы сами не можем ее убрать, так как не знаем, какие объекты запитаны от воздушного кабеля, прокинутого через эту опору, – говорит Елена Киселева.
В отношении других своих объектов директор «Строймастера» категорична: все будет сделано в срок.
– Срок сдачи сквера у ОЦКНТ – 31 августа. МАФы мы должны установить там к 10 сентября. У нас возникли дополнительные работы по замене основания под первый слой асфальта. Мы уложили нижний слой, теперь ждем заключения допсоглашение с УГС Липецка на эту работу. После того, как нам дадут добро на продолжение работы, уставим гранитный бортовой камень и уложим верхний слой асфальта, – говорит Елена Киселева.
К тому же 31 августа «Строймастер» должен сдать улицу Зегеля. Елена Киселева признает, что ее компания обещала ускориться и сдать объект к Дню города, но организация не смогла договориться вовремя с заказчиком по цвету и размеру тротуарной плитки. Но к 31 работа будет сделана.
Говоря о благоустройстве территории у ДС «Звездный», директор «Строймастера» заявила, что у компании нет физической возможности приступить к устройству основания под плитку, так как площади изрыта техникой других работающих тут подрядных организаций. На этот счет 15 июля Елена Киселева отправила письмо заказчику с фотографиями, подтверждающими невозможность выхода на объект. К тому же организация выполняет допработы по входной группе в Дворец спорта, обнаружив пустоты под местами, на которых ранее лежали старые железобетонные плиты.
По проезду Строителей УГС Липецка в декабре прошлого года не принял, по словам Елены Киселевой, порядка 1700 кв.м. асфальта на съездах с дороги в 15-й микрорайон и в Студгородок. Проблема - в единственной пробе асфальта. «Заказчик утверждает, что асфальт из одного керна некачественный, мы же имеем ряд экспертиз, что он соответствует ГОСТу», – говорит директор «Строймастера».
Впрочем, в мэрии отмечают, что подрядных организаций на ремонтах дорог и на благоустройстве в Липецке работает множество. И трудности возникают у всех. Но подход к их разрешению у компаний разный. Такой ситуации, как у «Строймастера», нет ни у одного подрядчика. Тем не менее, работы на всех объектах, которые промариновал «Строймастер», будут окончены в октябре. Благодаря тому, что администрация Липецка начала реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рано, в марте-апреле, чиновники успеют переторговать такие муниципальные контракты.
Остановимся подробнее на той же улице Зегеля. Муниципальный контракт с этой организацией был заключен управлением главного смотрителя администрации Липецка 5 апреля. Сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен был к 31 августа. Но руководитель компании пообещал главе Липецка Евгении Уваркиной управиться с работами к Дню города. То есть уже в минувшую пятницу по обновленной дороге должен был ездить транспорт, велосипедисты могли бы опробовать выделенную им дорожку, а пешеходы - гулять по мощенным новой плиткой тротуарам. Но…
Еще в конце прошлой недели на одном конце этой 700-метровой улицы три человека в желтых жилетах собирали на поддоны старую плитку, а на другом конце этой улицы разгружали поддоны с новой. Нет и речи о том, что по улице могли бы открыть хотя бы движение транспорта, наглухо перекрытое в ночь на 27 апреля: на дороге зияют прикрытые поломанными деревяшками колодцы подземных коммуникаций. Как сказал бы в этой ситуации незабвенный Швондер: «Это какой-то позор!»
Ремонт улицы «Строймастер» начал, имея за собой не исполненные обязательства по другим муниципальным контрактам, но об этом позже. Ремонт улицы Зегеля обойдется бюджету в 71,3 млн рублей. Но сразу же стало ясно, что исполнение контракта будет проблемой. Губернатор Игорь Артамонов и глава города Евгения Уваркина в глаза руководителю компании говорили о том, что редко видят тут больше десяти рабочих. И всякий раз тот заверял, что исправит ситуацию. Но, как показало время, ни нотации, ни штрафные санкции (за отставание от графика производства работ, представленного самим же подрядчиком, на «Строймастер» заказчиком наложено девять штрафов по 10 000 рублей каждый) ничего не изменили. Поэтому первый вице-мэр Константин Востриков и заявил, что этот контракт - под угрозой срыва.
– С каждым днем становится все очевиднее, что улицу не сдадут в обещанный срок. Поэтому мы уходим на одностороннее расторжение контракта в июле, – сказал первый заместитель главы Липецка.
На ремонт улицы объявят новые торги. И новый подрядчик выполнит работы в октябре. Но движение по улице Зегеля, как заверяют в мэрии, будет открыто раньше.
Мэрия имеет претензии к этой компании и по контрактам, за которые та взялась еще в прошлом году. Возьмем площадь Заводскую, где «Строймастер» благоустраивал пешеходную зону. Предполагалось, что она будет готова 1 мая этого года. Но только в середине июля подрядчик сообщил заказчику, управлению строительства Липецка, что готов сдать работу. Оказывается, компания только-только получила заказанные в другом городе малые архитектурные формы: урны и лавочки! Почему эти вещи не были куплены хотя бы весной? А ведь в апреле Евгения Уваркина просила строителей ускориться, чтобы уже в мае горожане увидели красивую и благоустроенную площадь. Но к тому времени ни шатко, ни валко те лишь перекладывали тротуарную плитку на площади, уложенную в морозы, что вызвало возмущение у очевидцев. И хотя подрядчик заявлял, что кладет плитку на подушку с добавлением соли, что гарантирует качество, весна показала, что законы физики сильнее заявлений строителей.
В итоге фирме за площадь Заводскую заплатили 3,5 млн рублей из заказа ценой в 8,7 миллиона. Также она оштрафована на 86,5 тысячи за просрочки.
Другой подобный объект: проезд Строителей – также не принят мэрией в эксплуатацию. Компания должна была сдать дорогу на проезде к 31 декабря 2020 года. Асфальт укладывали в ноябре-декабре. УГС Липецка наложил на «Строймастер» 14 штрафов по 5 000 рублей каждый и еще один – на 60,6 тысяч рублей.
Конечно, жители Липецка видят этот бардак. И возмущаются тому, что городская администрация работает с такими подрядчиками. Но редко кто знает, что в аукционах на подряды по ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» может участвовать практически любое юрлицо: с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, без материальной базы, без техники и штата сотрудников и выиграть контракт, предложив самую низкую цену.
В этом году компания «Строймастер» выиграла восемь муниципальных контрактов на 250 млн рублей. На аукционах по двум объектам компания, как говорят участники торгов, на 25% снизила начальную максимальную цену контрактов. Это касается пешеходной зоны на улице Белана: сразу трех муниципальных контрактов общей ценой 20,1 млн рублей, подписанных еще в ноябре прошлого года со сроком исполнения 1 июля этого. И по четырем из этих контактов (площадь Заводская и улица Белана) компания выбилась из графика работ.
Вот как сегодня выглядит улица Белана: кучи песка и щебня, пунктиры бордюров, штабеля тротуарной плитки. Весной этого года вице-губернатор Дмитрий Аверов заверил GOROD48, что к Дню города тут появится обновленный бульвар, но жители сразу нескольких микрорайонов, которые сшивает в единое общественное пространство эта улица, осталась без подарка.
Безусловно, не исполненные обещания раздражают не только липчан.
В мэрии Липецка решили поставить точку во взаимоотношениях с ООО «Строймастер».
Заказчики – УГС Липецка и МКУ «Управление строительства Липецка» – запустили процедуру одностороннего расторжения контрактов по скверу на улице Белана и площади Заводской. Также эта процедура начата по еще одному объекту, доставшемуся «Строймастеру» – благоустройству территории у ДС «Звездный».
Со «Звездным» тоже все ясно: контракт на сумму в 79,4 млн рублей подразумевает преображение территории у «Звездного» к 1 августа. Но за полмесяца до этого срока очевидно – тут ничего сделано не будет. Фирма уже оштрафована на 31,7 тысячи рублей, и, кажется, это не последние санкции. Тем временем работы тут в полном разгаре: подрядчики Сбера, которые строят плоскостной фонтан на месте демонтированного старого, работают по утвержденному графику.
На очереди – расторжение еще одного контракта, на благоустройство территории возле областного Центра культуры и народного творчества ценой 8,2 млн рублей. Пока же строительная организация наказана пятью штрафами на 5 000 рублей каждый.
– Наша задача – очистить город от недобросовестных подрядчиков, показать, что мы не будем закрывать глаза на низкое качество и несвоевременное исполнение работ. И мы просим контролирующие органы помочь нам в этой работе: прокуратуру и УФАС по Липецкой области. У прокуратуры есть возможность оштрафовать подрядную организацию за неисполнение нацпроектов на сумму невыполненных работ, а антимонопольное ведомство может внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков. В этом случае ни юрлицо, ни учредитель компании, ни его директор не смогут больше участвовать в аукционах, – говорит первый заместитель главы Липецка Константин Востриков.
Процедура расторжения расписана в федеральном законодательстве. У подрядчика есть 40 суток на исправление ситуации. Но, кажется, что «Строймастеру» не избежать фиаско. Впрочем, подрядчик ускорился, как смог. Так, сейчас на улицу Зегеля выходят по 30 рабочих и больше. Возможно, к 31 августа строители и успеют сдать этот объект. Но репутация компании, конечно, основательно подмочена: этим летом «Строймастер» успел в срок разве что отремонтировать улицу Меркулова.
Директор ООО «Строймастер» Елена Киселева готова признать претензии мэрии только по четырем контрактам: по благоустройству площади Заводской и созданию пешеходной зоны на улице Белана:
– На площади Заводской мы были не одни. Там были и другие организации, которые тянули по этому объекту свои сети – МУП «Липецкгорсвет» и ПАО «Ростелеком». Поэтому мы и выбились из графика. Да, мы оплатили пени и штрафы за просрочку, но этот объект мы сдали заказчику 16 июля.
По словам Елены Киселевой, по трем контрактам по улице Белана обнаружились ошибки в локальных сметных расчетах. Поэтому организация не смогли закрыть определенный объем выполненных работ. Были ошибки в расценках. С заказчиком эта проблема была разрешена только в начале июля. Сейчас часть работ по обустройству тротуаров УГС у «Строймастера» принял. Директор подрядной организации уверяет, что объект будет сдан в середине августа с учетом большого объема озеленения, которым будет заниматься МУП «Зеленхоз».
– На улице Белана напротив дома №13 в середине будущей велодорожки оказалась опора с кабелем. Мы так и не узнали у заказчика, чья она. Мы сами не можем ее убрать, так как не знаем, какие объекты запитаны от воздушного кабеля, прокинутого через эту опору, – говорит Елена Киселева.
В отношении других своих объектов директор «Строймастера» категорична: все будет сделано в срок.
– Срок сдачи сквера у ОЦКНТ – 31 августа. МАФы мы должны установить там к 10 сентября. У нас возникли дополнительные работы по замене основания под первый слой асфальта. Мы уложили нижний слой, теперь ждем заключения допсоглашение с УГС Липецка на эту работу. После того, как нам дадут добро на продолжение работы, уставим гранитный бортовой камень и уложим верхний слой асфальта, – говорит Елена Киселева.
К тому же 31 августа «Строймастер» должен сдать улицу Зегеля. Елена Киселева признает, что ее компания обещала ускориться и сдать объект к Дню города, но организация не смогла договориться вовремя с заказчиком по цвету и размеру тротуарной плитки. Но к 31 работа будет сделана.
Говоря о благоустройстве территории у ДС «Звездный», директор «Строймастера» заявила, что у компании нет физической возможности приступить к устройству основания под плитку, так как площади изрыта техникой других работающих тут подрядных организаций. На этот счет 15 июля Елена Киселева отправила письмо заказчику с фотографиями, подтверждающими невозможность выхода на объект. К тому же организация выполняет допработы по входной группе в Дворец спорта, обнаружив пустоты под местами, на которых ранее лежали старые железобетонные плиты.
По проезду Строителей УГС Липецка в декабре прошлого года не принял, по словам Елены Киселевой, порядка 1700 кв.м. асфальта на съездах с дороги в 15-й микрорайон и в Студгородок. Проблема - в единственной пробе асфальта. «Заказчик утверждает, что асфальт из одного керна некачественный, мы же имеем ряд экспертиз, что он соответствует ГОСТу», – говорит директор «Строймастера».
Впрочем, в мэрии отмечают, что подрядных организаций на ремонтах дорог и на благоустройстве в Липецке работает множество. И трудности возникают у всех. Но подход к их разрешению у компаний разный. Такой ситуации, как у «Строймастера», нет ни у одного подрядчика. Тем не менее, работы на всех объектах, которые промариновал «Строймастер», будут окончены в октябре. Благодаря тому, что администрация Липецка начала реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рано, в марте-апреле, чиновники успеют переторговать такие муниципальные контракты.
4 287
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