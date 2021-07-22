Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 22 июля. Сегодня в Липецке спадет жара. В четверг работают пункты вакцинации в четырех торговых центрах. Сегодня можно высказаться об установке нового памятника в Липецке. В городе работают ярмарки с недорогой морковкой и картошкой. Всех желающих ждут на цветочный мастер-класс и просмотр фильма.

В Липецке в четверг облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем будет от +22 до +24 градусов. Ветер северный, 8-13 м/с, местами с порывами до 17 м/с.День 22 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 6 градусов тепла.Сегодня должны были открыть проезд по улице Пушкина, но ремонт теплотрассы не успели выполнить вовремя. Коммунальщики там будут копаться минимум до следующей среды. Пока утром лучше объезжать улицу Советскую: там максимальный риск пробок.Кто сказал, что дешево — это не вкусно? Кулинарный блогер из Липецка доказывает обратное и готовит отличный завтрак за 102 рубля.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В четверг в 11:00 облздрав запустит прямой эфир с участием заведующей отделением функциональной диагностики, врача-ультрасонолога (УЗИ) «Липецкой городской поликлиники № 4» Дарьи Прытковой. Беседу посвятят диагностике сердечно-сосудистых «катастроф».Вы давно видели картошку по 25 р/кг, а свёклу и морковку — по 30-35 р/кг? Если вы хотите освежить воспоминания и выгодно купить овощи — добро пожаловать на ярмарки. Сегодня они работают возле ТЦ «Ноябрьский» и у ДК «Городской».22 июля мобильные пункты вакцинации работают в в ТЦ «Европа» (с 11:00 до 15:00), в ТЦ «Ривьера» (с 13:00 до 17:00), в ТЦ «Москва» ( с 14:00 до 16:00), в ТЦ «Ноябрьский» (с 10:00 до 14:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.Все желающие могут высказать свои «за» и «против» по поводу установки возле центрального ЗАГСа на улице Ленина скульптурной композиции святых Петра и Февронии. Для сбора мнений в ЗАГСе на Ленина завели книгу отзывов. Она доступна всем желающим в часы работы управления до 17 августа.Сегодня в 18:30 в малом зале научной библиотеки начнется мастер-класс (16+) по выращиванию флоксов от председателя клуба «Липецкие цветоводы» Ольги Чистяковой. Вы сможете узнать все о сортовом разнообразии этих цветов, селекционных новинках и получить консультацию по уходу за флоксами.Сегодня в 19:03 клуб «КиноЛента» начнет показ фильма «Персонаж» (12+) в культурном пространстве «Библиотека».«Персонаж» - трагикомедия про серого человечка Гарольда Крика. Он трудится в налоговом департаменте, работу свою ненавидит. Однако вскоре унылая жизнь героя коренным образом меняется. В один прекрасный момент Гарольд понимает, что он всего лишь персонаж пока еще незавершенного трагического романа «Смерть и налоги».В четверг в афишах липецких кинотеатров появятся шесть премьер — от перезапуска классики Миядзаки до современного американского боевика.«Унесённые призраками» (12+). Отреставрированный шедевр Хаяо Миядзаки, перевыпуск к 20-летию фильма. Премии «Оскар» и «Сатурн» (2003) за лучший анимационный фильм и «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля (2002).«Тайна Сен-Тропе» (16+). Убийство — это не повод для смеха. Обычно. Но вот попробуйте сдержать улыбку, когда преступление происходит среди харизматичных богачей на курорте Сен-Тропе, а расследование ведёт весьма эксцентричный и не самый смышлёный сыщик.«Цензор» (18+). Британия 1980-х. Чопорная Инед работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории Б, оберегая публику от кровавых деталей. Ей обидно, когда она читает в газетах, что цензоры плохо работают, а очередное убийство было спровоцировано каким-то слэшером. Однажды очередной фильм напоминает ей о событиях собственного прошлого, а играющая в нём актриса кажется очень похожей на её пропавшую сестру.