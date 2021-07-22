20 минут назад
Доброе утро, Липецк!
На календаре четверг, 22 июля. Сегодня в Липецке спадет жара. В четверг работают пункты вакцинации в четырех торговых центрах. Сегодня можно высказаться об установке нового памятника в Липецке. В городе работают ярмарки с недорогой морковкой и картошкой. Всех желающих ждут на цветочный мастер-класс и просмотр фильма.
В Липецке в четверг облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем будет от +22 до +24 градусов. Ветер северный, 8-13 м/с, местами с порывами до 17 м/с.
День 22 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 6 градусов тепла.
Дороги
Сегодня должны были открыть проезд по улице Пушкина, но ремонт теплотрассы не успели выполнить вовремя. Коммунальщики там будут копаться минимум до следующей среды. Пока утром лучше объезжать улицу Советскую: там максимальный риск пробок.
Бюджетный завтрак
Кто сказал, что дешево — это не вкусно? Кулинарный блогер из Липецка доказывает обратное и готовит отличный завтрак за 102 рубля.
@vmeste.tasty
Утренний хот-дог рецепт уже в Инстаграме ##рецепт ##рекомендации ##едаоригинальный звук - Вместе Tasty
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Сердечный эфир
В четверг в 11:00 облздрав запустит прямой эфир с участием заведующей отделением функциональной диагностики, врача-ультрасонолога (УЗИ) «Липецкой городской поликлиники № 4» Дарьи Прытковой. Беседу посвятят диагностике сердечно-сосудистых «катастроф».
Налетай — торопись
Вы давно видели картошку по 25 р/кг, а свёклу и морковку — по 30-35 р/кг? Если вы хотите освежить воспоминания и выгодно купить овощи — добро пожаловать на ярмарки. Сегодня они работают возле ТЦ «Ноябрьский» и у ДК «Городской».
Врачи в магазинах
22 июля мобильные пункты вакцинации работают в в ТЦ «Европа» (с 11:00 до 15:00), в ТЦ «Ривьера» (с 13:00 до 17:00), в ТЦ «Москва» ( с 14:00 до 16:00), в ТЦ «Ноябрьский» (с 10:00 до 14:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
Семейный памятник
Все желающие могут высказать свои «за» и «против» по поводу установки возле центрального ЗАГСа на улице Ленина скульптурной композиции святых Петра и Февронии. Для сбора мнений в ЗАГСе на Ленина завели книгу отзывов. Она доступна всем желающим в часы работы управления до 17 августа.
Цветочный мастер-класс
Сегодня в 18:30 в малом зале научной библиотеки начнется мастер-класс (16+) по выращиванию флоксов от председателя клуба «Липецкие цветоводы» Ольги Чистяковой. Вы сможете узнать все о сортовом разнообразии этих цветов, селекционных новинках и получить консультацию по уходу за флоксами.
Бесплатно в кино
Сегодня в 19:03 клуб «КиноЛента» начнет показ фильма «Персонаж» (12+) в культурном пространстве «Библиотека».
«Персонаж» - трагикомедия про серого человечка Гарольда Крика. Он трудится в налоговом департаменте, работу свою ненавидит. Однако вскоре унылая жизнь героя коренным образом меняется. В один прекрасный момент Гарольд понимает, что он всего лишь персонаж пока еще незавершенного трагического романа «Смерть и налоги».
Премьеры недели
В четверг в афишах липецких кинотеатров появятся шесть премьер — от перезапуска классики Миядзаки до современного американского боевика.
«Унесённые призраками» (12+). Отреставрированный шедевр Хаяо Миядзаки, перевыпуск к 20-летию фильма. Премии «Оскар» и «Сатурн» (2003) за лучший анимационный фильм и «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля (2002).
«Тайна Сен-Тропе» (16+). Убийство — это не повод для смеха. Обычно. Но вот попробуйте сдержать улыбку, когда преступление происходит среди харизматичных богачей на курорте Сен-Тропе, а расследование ведёт весьма эксцентричный и не самый смышлёный сыщик.
«Цензор» (18+). Британия 1980-х. Чопорная Инед работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории Б, оберегая публику от кровавых деталей. Ей обидно, когда она читает в газетах, что цензоры плохо работают, а очередное убийство было спровоцировано каким-то слэшером. Однажды очередной фильм напоминает ей о событиях собственного прошлого, а играющая в нём актриса кажется очень похожей на её пропавшую сестру.