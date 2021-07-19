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Захарова: в банках Британии незаконно хранятся миллиарды, принадлежащие Венесуэле и Ливии

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Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на новость о том, что принадлежность золота Венесуэлы стоимостью почти $1 млрд, хранящегося в лондонском банке, будут отстаивать юристы, представляющие лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо

Миллиардные активы, принадлежащие Венесуэле и Ливии, продолжают незаконно оставаться в британских банках. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в понедельник в своем Telegram-канале, сообщает tass.ru

Дипломат обратила внимание на новость о том, что принадлежность золота Венесуэлы стоимостью почти $1 млрд, хранящегося в лондонском банке, будут отстаивать юристы, представляющие лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо. При этом, как отметила Захарова, незадолго до этого Лондон вновь заявил о признании Гуайдо "единственным президентом Венесуэлы". "Если бы речь шла о детективном сериале , то такое "совпадение" событий было бы описано как "заранее спланированные действия указанных лиц с целью преступного сговора в корыстных интересах", - констатировала она. - Понятно, что речь идет о больших деньгах, да еще и в золотом эквиваленте".

Дипломат подчеркнула, что настоящую сторону в суде представляет Центробанк Венесуэлы, который выступил с инициативой возврата золота, составляющего около 15% валютных резервов страны, для финансирования борьбы с коронавирусом. "И британское правительство совсем не волнует, что Каракасу деньги нужны на борьбу с коронавирусом. Лондону они нужнее", - заметила она.

Как указала Захарова, в британских банках также хранились средства, принадлежащие Муаммару Каддафи и его семье. "Согласно резолюции СБ ООН 1973 от 17 марта 2011 года, хранившиеся в банках за пределами Ливии средства, принадлежавшие семье Каддафи и его ближайшему окружению, были заморожены. Затем Муаммара Каддафи убили, и, что стало со счетами бывшего руководителя <...> Ливии, неизвестно, - рассказала она. - По данным СМИ, в Великобритании были заморожены более £12 млрд. Первоначально они должны были пойти на постконфликтное восстановление североафриканской страны, но пока что деньги так и не дошли до простых ливийцев".

По словам Захаровой, в Британии рассматривается вариант частичной разморозки этих средств и передачи средств семьям, пострадавшим от терактов. "Но это все слова. Правда в том, что миллиарды чужих долларов незаконно остаются в британских банках", - резюмировала она.

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Высокий суд Лондона в своем решении по этому делу в июле 2019 года признал главой республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо и отказался предоставлять доступ к средствам правительству действующего президента Николаса Мадуро. Позднее апелляционный суд Англии отменил это решение и призвал выяснить, признает ли правительство Соединенного Королевства то обстоятельство, что Мадуро в действительности по-прежнему осуществляет полномочия президента страны, несмотря на признание Лондоном Гуайдо в качестве главы государства.

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