39 минут назад
Липецкую область будет курировать Дмитрий Григоренко
Сегодня на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин определил вице-премьеров, которые будут курировать федеральные округа России
— Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учётом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей, — приводит слова главы кабмина «РИА Новости».
Куратором Сибирского федерального округа станет Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова будет курировать Северо-Западный федеральный округ, Юрий Трутнев — Дальний Восток, Юрий Борисов — Уральский федеральный округ, Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ, Дмитрий Чернышенко — Приволжский федеральный округ.
Фото: government.ru
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