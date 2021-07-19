Политика

39 минут назад

Липецкую область будет курировать Дмитрий Григоренко

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#Григоренко #правительство РФ #куратор
Липецкую область будет курировать Дмитрий Григоренко

Сегодня на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин определил вице-премьеров, которые будут курировать федеральные округа России

Отвечать за Центральный федеральный округ, в который входил Липецкая область, и который является одним из основных источников дохода федерального бюджета, будет курирующий в правительстве работу Минфина заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

 — Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учётом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей, — приводит слова главы кабмина «РИА Новости».

Куратором Сибирского федерального округа станет Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова будет курировать Северо-Западный федеральный округ, Юрий Трутнев — Дальний Восток, Юрий Борисов — Уральский федеральный округ, Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ, Дмитрий Чернышенко — Приволжский федеральный округ.

Фото: government.ru

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#Григоренко #правительство РФ #куратор

Комментарии (12)

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Правда

4 минуты назад
Одни дармоеды.А зарплата наверное,15-20 тыс.
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Пенсионер

5 минут назад
Семеро с ложкой один с сошкой
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Ленин

8 минут назад
Ещё один паразит на шее трудового народа.
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Мимоходом

16 минут назад
Полпреды президента, губернаторы, теперь еще и кураторы. И всех кормить надо.
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===

18 минут назад
А как это повлияет на жизнь народа? Станет жить легче? Увеличится заработная плата? Уменьшится пенсионный возраст? Зачем...? Еще одного ...одни ничего не создающие...только потребляющие...
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К этому всё идет.

20 минут назад
Скоро на одного рабочего по 10 человек нахлебников будет.
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Данков

26 минут назад
Ну теперь мы попрем! 147%
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.

27 минут назад
Одни кураторы!)))нахлебники...сидят на шее у народа!)))
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Гость

28 минут назад
Подсматривание за подсматривающим в секс расценках самая дорогая опция
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Александр

30 минут назад
скоро китайцы придут и их на расстрел москалей
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