Доброе утро, Липецк!

Начинаем новую неделю 19 июля. В понедельник будет перекрыто движение в центре. Сегодня в городе работают несколько точек вакцинации. Разбираемся с детскими пособиями, перенимаем опыт успешных бизнесменов.

В Липецке сегодня переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура будет от +32 до +34 градусов.День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.В районе перекрёстка с улицей Пушкина для движения транспорта по улице Советской оставят одну полосу, проезд по участку улицы Пушкина от дома №15 будет закрыт. Внесение изменений не повлияет на работу общественного транспорт. С 23 июля на улице Советской должны открыть движение в сторону Центрального рынка по двум полосам.Роман из Липецка выбирает полезные домашние бургеры на завтрак.Сегодня планируют подвести итоги фотоконкурса – оригинального поздравления Липецка с Днем города. В канун праздника в соцсетях запустили конкурс снимков из городских парков. Свои фото участники творческого соревнования помечали #парквлюбимомгороде.Как понять, будете ли вы получать новые детские пособия? Ответ – в карусели поста.Сегодня мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают в трех торговых центрах. Перед прививкой пациента осмотрит терапевт.Учиться лучше всего на чужих ошибках. Особенно это касается бизнеса и инвестиций. Мы подобрали несколько книг успешных предпринимателей, которые могут подсказать секреты ведения бизнеса и вдохновить на новые цели.Как создать компанию с нуля, привести ее к успеху, сделав лидером рынка? Питер Тиль, предприниматель, создавший платежную систему PayPal, и первый инвестор Facebook, считает, что основа любого успешного стартапа - уникальный продукт, дающий компании выигрышный статус монополии. Поэтому одно из важных условий выживания любого проекта - умение основателей смотреть на мир по-новому, чтобы заметить выигрышную идею, которую никто еще не развил. Именно эти идеи, впервые озвученные на лекциях в Стэнфордском университете, легли в основу книги Питера Тиля «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее». На примере Facebook, Microsoft, eBay, Twitter, LinkedIn и многих других компаний, а главное - на собственном уникальном опыте работы в PayPal Питер поясняет, какую стратегию нужно выбрать начинающему бизнесмену, чтобы преуспеть при создании собственного стартапа.Когда-то молодой, неудержимый, только что окончивший школу Фил Найт занял у отца 50 долларов, чтобы открыть собственную компанию с одной простой идеей: импортировать недорогую и качественную обувь из Японии. За первый год продаж с фургона Найт заработал 8 тысяч долларов и основал компанию Nike. Сегодня ее годовой оборот — 30 миллиардов долларов. Книга «Продавец обуви. Как я создал Nike» поможет выбрать вид бизнеса, научиться зарабатывать деньги, ставить правильные цели и добиваться их, никогда не сдаваться и не останавливаться на достигнутом.Говард Шульц стал генеральным директором Starbucks в 1987 году и за последующие годы превратил Starbucks из небольшой фирмы с шестью кофейными магазинами в интернациональный бизнес, работающий в 50 странах мира. Но история Starbucks - не просто success story. Это история о команде страстно влюбленных в кофе людей, построивших огромную компанию на основе таких ценностей и принципов, которые редко встречаются в корпоративном мире, и сохранивших при этом индивидуальный подход к каждому сотруднику и каждому клиенту. Именно ее Шульц описал в книге «Как чашка за чашкой строилась Starbucks».