Общество

25 минут назад

Доброе утро, Липецк!

197
#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

Начинаем новую неделю 19 июля. В понедельник будет перекрыто движение в центре. Сегодня в городе работают несколько точек вакцинации. Разбираемся с детскими пособиями, перенимаем опыт успешных бизнесменов.

Погода

В Липецке сегодня переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура будет от +32 до +34 градусов.

День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.

Дороги

В районе перекрёстка с улицей Пушкина для движения транспорта по улице Советской оставят одну полосу, проезд по участку улицы Пушкина от дома №15 будет закрыт. Внесение изменений не повлияет на работу общественного транспорт. С 23 июля на улице Советской должны открыть движение в сторону Центрального рынка по двум полосам.


Мужской завтрак

Роман из Липецка выбирает полезные домашние бургеры на завтрак.



Праздничный конкурс

Сегодня планируют подвести итоги фотоконкурса – оригинального поздравления Липецка с Днем города. В канун праздника в соцсетях запустили конкурс снимков из городских парков. Свои фото участники творческого соревнования помечали #парквлюбимомгороде.



Детские пособия

Как понять, будете ли вы получать новые детские пособия? Ответ – в карусели поста.




Бесплатная прививка

Сегодня мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают в трех торговых центрах. Перед прививкой пациента осмотрит терапевт.



Опыт успешных

Учиться лучше всего на чужих ошибках. Особенно это касается бизнеса и инвестиций. Мы подобрали несколько книг успешных предпринимателей, которые могут подсказать секреты ведения бизнеса и вдохновить на новые цели.

Как создать компанию с нуля, привести ее к успеху, сделав лидером рынка? Питер Тиль, предприниматель, создавший платежную систему PayPal, и первый инвестор Facebook, считает, что основа любого успешного стартапа - уникальный продукт, дающий компании выигрышный статус монополии. Поэтому одно из важных условий выживания любого проекта - умение основателей смотреть на мир по-новому, чтобы заметить выигрышную идею, которую никто еще не развил. Именно эти идеи, впервые озвученные на лекциях в Стэнфордском университете, легли в основу книги Питера Тиля «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее». На примере Facebook, Microsoft, eBay, Twitter, LinkedIn и многих других компаний, а главное - на собственном уникальном опыте работы в PayPal Питер поясняет, какую стратегию нужно выбрать начинающему бизнесмену, чтобы преуспеть при создании собственного стартапа.

Когда-то молодой, неудержимый, только что окончивший школу Фил Найт занял у отца 50 долларов, чтобы открыть собственную компанию с одной простой идеей: импортировать недорогую и качественную обувь из Японии. За первый год продаж с фургона Найт заработал 8 тысяч долларов и основал компанию Nike. Сегодня ее годовой оборот — 30 миллиардов долларов. Книга «Продавец обуви. Как я создал Nike» поможет выбрать вид бизнеса, научиться зарабатывать деньги, ставить правильные цели и добиваться их, никогда не сдаваться и не останавливаться на достигнутом.

Говард Шульц стал генеральным директором Starbucks в 1987 году и за последующие годы превратил Starbucks из небольшой фирмы с шестью кофейными магазинами в интернациональный бизнес, работающий в 50 странах мира. Но история Starbucks - не просто success story. Это история о команде страстно влюбленных в кофе людей, построивших огромную компанию на основе таких ценностей и принципов, которые редко встречаются в корпоративном мире, и сохранивших при этом индивидуальный подход к каждому сотруднику и каждому клиенту. Именно ее Шульц описал в книге «Как чашка за чашкой строилась Starbucks».
197
#доброе утро

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области жара сохранится, несмотря на короткие дожди
#жара
15
В Липецкой области жара сохранится, несмотря на короткие дожди

вчера, 19:30

Общество
Липчанин заплатит 150000 рублей за поддельные китайские игрушки
#контрафакт #торговля
13
Липчанин заплатит 150000 рублей за поддельные китайские игрушки

вчера, 18:15

Общество
В Задонске благоустроят Набережную и парк
#тендер #благоустройство
6
В Задонске благоустроят Набережную и парк

вчера, 17:30

Общество
На пяти улицах в центре Липецка отключат холодную воду
#отключения #ЖКХ
8
На пяти улицах в центре Липецка отключат холодную воду

вчера, 17:10

Общество
Участникам форума волонтеров сделают ПЦР-тесты
#форум #молодежь
19
Участникам форума волонтеров сделают ПЦР-тесты

вчера, 16:07

Общество
Прокурорам не понравилось в гастробаре
#проверка #кальян
19
Прокурорам не понравилось в гастробаре

вчера, 15:52

Общество